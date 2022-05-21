«Що це за лайно?» – украинский пропагандист возмущен сообщением ТВ Франции об освобождении Мариуполя

Виталий Сыч, главный редактор украинского журнала «Новое время», считающегося рупором структур Джорджа Сороса на Украине, выступил с протестом в адрес французского телеканала France 24. Возмущение украинского пропагандиста вызвало неправильное, по его мнению, освещение событий вокруг Мариуполя.

«Смотрю французский новостной канал France 24 English и мне кажется, что мне послышалось, сделал вдвое громче, но нет, не послышалось:

В сюжете о Мариуполе ведущий снова и снова начинает текст словами «Mariupol has been totally liberated, announces Russian defense ministry». То есть Мариуполь полностью освобожден, докладывает Министерство обороны РФ. И все, даже украинской точки зрения нет.

Что это за дерьмо? От кого освобожден?» – в ярости пишет Сыч, умалчивая, что его же журнал, например, никакой второй, российской или донбасской, точки зрения при освещении конфликта приводить не утруждался.