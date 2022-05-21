«Що це за лайно?» – украинский пропагандист возмущен сообщением ТВ Франции об освобождении Мариуполя

21.05.2022  00:31 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Мариуполь, Скандал, Украина, Франция
Новости Украины

Виталий Сыч, главный редактор украинского журнала «Новое время», считающегося рупором структур Джорджа Сороса на Украине, выступил с протестом в адрес французского телеканала France 24. Возмущение украинского пропагандиста вызвало неправильное, по его мнению, освещение событий вокруг Мариуполя.

«Смотрю французский новостной канал France 24 English и мне кажется, что мне послышалось, сделал вдвое громче, но нет, не послышалось:

В сюжете о Мариуполе ведущий снова и снова начинает текст словами «Mariupol has been totally liberated, announces Russian defense ministry». То есть Мариуполь полностью освобожден, докладывает Министерство обороны РФ. И все, даже украинской точки зрения нет.

Что это за дерьмо? От кого освобожден?» – в ярости пишет Сыч, умалчивая, что его же журнал, например, никакой второй, российской или донбасской, точки зрения при освещении конфликта приводить не утруждался.

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Виталий Сыч, главный редактор украинского журнала «Новое время», считающегося рупором структур Джорджа Сороса на...

Украинский пропагандист призывает своих подписчиков писать в редакцию французского телеканала, требуя исправить формулировку – «Мариуполь был не освобожден, а оккупирован».

«Я считал, что канал Russia Today остановил вещание в Европе, а, кажется, он просто мигрировал на France 24», – сокрушается Сыч.

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