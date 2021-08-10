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10.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
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«Що зможу – з’їм». Гордон отказался возвращать подарки Лукашенко, который хочет его посадить

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко болезненно отреагировал на упоминание киевским журналистом фамилии скандально известного пиаром...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко болезненно отреагировал на упоминание киевским журналистом фамилии скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона.

Это произошло на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор. У нас есть свободные места. За болтовню необоснованную. То, что он мерзавец, это факт», – сказал Лукашенко.

Сегодня пропагандист выложил в Youtube свой ответ белорусскому президенту.

«Я помню, как мы с вами прощались. Вы напоследок подарили мне прекрасную белорусскую зубровку. Вы подарили водку, конфеты. Конфеты я съел, признаюсь честно, зубровку и водку выпил. Но у меня остался подаренный вами президентский белорусский бальзам. А поскольку ваши слова о том, что я мерзавец, были мне как бальзам на душу, я выпью белорусского бальзама с вашего позволения», – сказал Гордон.



Прямо в кадре он открыл бутылку, налил полный стакан и, громко хлюпая, выпил его целиков за то, чтобы «прекрасный народ братской Белоруссии поскорее стал по-настоящему свободным».

Громка крякнув в финале, Гордон обратил внимание зрителей на то, что на нем красно-белая майка. Это цвета националистической белорусской оппозиции.

В конце он не удержался и прорекламировал зефир «Гордон», который выпускает. Упаковка тоже была красно-белой.

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