«Що зможу – з’їм». Гордон отказался возвращать подарки Лукашенко, который хочет его посадить

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко болезненно отреагировал на упоминание киевским журналистом фамилии скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона.

Это произошло на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор. У нас есть свободные места. За болтовню необоснованную. То, что он мерзавец, это факт», – сказал Лукашенко.

Сегодня пропагандист выложил в Youtube свой ответ белорусскому президенту.

«Я помню, как мы с вами прощались. Вы напоследок подарили мне прекрасную белорусскую зубровку. Вы подарили водку, конфеты. Конфеты я съел, признаюсь честно, зубровку и водку выпил. Но у меня остался подаренный вами президентский белорусский бальзам. А поскольку ваши слова о том, что я мерзавец, были мне как бальзам на душу, я выпью белорусского бальзама с вашего позволения», – сказал Гордон.

Прямо в кадре он открыл бутылку, налил полный стакан и, громко хлюпая, выпил его целиков за то, чтобы «прекрасный народ братской Белоруссии поскорее стал по-настоящему свободным».

Громка крякнув в финале, Гордон обратил внимание зрителей на то, что на нем красно-белая майка. Это цвета националистической белорусской оппозиции.

В конце он не удержался и прорекламировал зефир «Гордон», который выпускает. Упаковка тоже была красно-белой.