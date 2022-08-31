Щупальца Киева в крымском Исламе

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Обсуждение ситуации в российском Крыму зачастую затрагивает и тему Ислама – сложную, деликатную, отдельные моменты которой заслуживают всестороннего внимания. Русская весна, референдум и воссоединение с Россией в 2014 году вдохнули в крымчан свежий воздух новой жизни. Не стали исключением и крымские мусульмане.

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В августе 2014 года, когда даже большинству скептиков стало ясно, что Крым в составе России – навсегда, на полуострове появилось Центральное духовное управление мусульман Крыма – Таврический муфтият. Решение о создании нового объединения было принято в Симферополе, на съезде, в котором приняли участие около сотни делегатов-мусульман из разных уголков полуострова.

Муфтием новой организации был выбран Руслан Саитвалиев, а председателем – Энвер Ахтемов. Новообразованный муфтият получил поддержку верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

Среди заявленных целей было: возрождать учение традиционного ислама, противостоять экстремизму и терроризму, радикализации и политизации религии.

Для чего в Крыму был создан новый Таврический муфтият? Ответ прозрачен: чтобы максимально отдалиться от одиозной организации – Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ), который возглавлял и до сих пор возглавляет ливанский «понаех» Ахмед Тамим, приверженец крайне неоднозначного течения ислама, известного как хабашизм.

С 2010 года и вплоть до момента воссоединения между организацией крымских мусульман – приверженцев традиционного ислама и подконтрольной Тамиму ДУМУ длился серьёзный конфликт, поскольку ливанец пытался насаждать на крымской почве любимые им хабашизм, движение «хизбов» и другие экстремистские течения, однако адептов среди местных навербовать ему удалось немного, вследствие чего в Крым начали целенаправленно завозить импортных бородатых деятелей, имевших опыт войны в Сирии на стороне ИГИЛ или Аль-Каиды.

Одним из рассадников стало так называемое «общежитие исламской молодёжи» в Симферополе, в котором подчинённые Тамима собирали боевиков для «Дня Ч».

Из Киева моментально заголосили, будто новоявленный российский муфтият создан с единственной целью – подорвать авторитет созданного при инициативе Тамима старого Духовного управления мусульман Крыма, как «главного духовного управления крымских татар».

Главными рупорами, которым поручили раструбить на весь свет претензии Киева, стали сбежавшие вслед за «меджлисом» и представлявшие его интересы в ДУМК ангажированные религиозные деятели из числа крымских татар.

Именно они больше всех возмущались и сыпали проклятиями, когда в мае 2014 года оперативники ФСБ грузовиками вывозили конфискованное оружие, боеприпасы и подрывную литературу из подконтрольных экстремистам мечетей и медресе.

Дело дошло до того, что упоротые из-за Перекопа начали гундеть о «запроданстве властям» новых лидеров крымских мусульман, поскольку, мол, их духовный глава Руслан Саитвалиев обслуживал ифтар (религиозный ужин во время Рамадана), на который был приглашён крымский премьер Сергей Аксёнов.

Казалось бы, собака лает – караван идёт, крымские мусульмане давно выразили своё мнение, сформировав новую организацию в реалиях России и выбрав духовных лидеров.

Однако в Крыму через восемь лет воссоединения и полгода с начала специальной военной операции продолжает свою работу ошмётки «Духовного управления мусульман Украины», основанном в 1992 году прижившимся в Киеве ливанцем Ахмедом Тамимом.

В 2014 году Тамим поддержал бандеровский путч в Киеве и выступил против так называемой «российской агрессии», заявив с трибуны Верховной Рады:

«Мы временно потеряли Крым, но я могу вас заверить, что крымчане едины, и мы работаем с ними через наших представителей».

Представителями культа «Крым цэ Украина!» как раз и выступает каким-то образом выжившее «Центральное духовное управление мусульман – Таврический муфтият».

В терминологии несложно запутаться – и там, и там – Таврический муфтият, но только ДУМК – пророссийский и входит в состав организации российских мусульман, тогда как ДЦМК/ДУМУ – контора проукраинская и на страничках их главарей в соцсетях пачками выложены совместные фотографии с наиболее отмороженными «хэроями АТО».

Один из филиалов украинского центра функционирует в селе Приозерное Ленинского района. Одним из его проповедников служит Насиб Альмежитов из Евпатории. Он как раз относится к течению хабашистов.

В общем, хотелось бы знать, почему в Крыму до сих пор свободно действует, мягко говоря, «неоднозначная» религиозная организация, поддерживающая неонацистскую Украину с ливанским главарём со штаб-квартирой в Киеве.