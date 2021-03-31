Щупальца Сороса опутывают российскую высшую школу

31.03.2021, Москва, Александр Ростовцев

Координационный совет некоммерческих организаций России обратился в Генпрокуратуру с целью проверить создаваемый Университет свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге на предмет тесных связей с иностранными некоммерческими организациями, подконтрольными структурам Джорджа Сороса, и ведущими на территории России подрывную деятельность. А также признать американский Бард-колледж нежелательной организацией на территории России, как представляющей угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

Что такое Университет свободных искусств и наук? Это бывший одноименный факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, вот уже 10 лет возглавляемый системным либералом Алексеем Кудриным.

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В конце февраля 2021 года руководство факультета сообщило, что бывшее подразделение СПбГУ выходит из состава университета и становится самостоятельным высшим учебным заведением и юридическим лицом.

1 марта учёный совет СПбГУ одобрил план выделения факультета в независимый вуз, а вскоре его декан пообещал, что на реорганизацию уйдёт около двух месяцев.

Заявляется, что свободным искусствам и наукам становится тесно в рамках одного из старейших российских университетов, ибо:

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда стране необходим рывок, который можно осуществить только на основе принципиально других навыков и умений – свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности. Таких специалистов во всём мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать. Создание университета свободных искусств и наук позволит придать этому процессу новый импульс».

Предполагается, что обучаться в отдельном вузе новым смыслам, свободам, инновациям и критическому мышлению будет что-то около 1500 – 2000 студентов.

Казалось бы, ну что здесь такого? Ещё одно учебное заведение отпочковалось от традиционного государственного университета, желая испробовать новую программу подготовки студентов. Вроде бы, ситуация вполне рутинная.

Но это только на первый взгляд. На деле, сам термин «свободные искусства и науки» должен настораживать, поскольку практически не используется в России, зато хорошо знаком тем, кто получал образование на Западе и понимает, что речь в данном случае идёт о дорогостоящих и широко распиаренных пустышках. При этом несущих угрозу стране и обществу.

История проникновения деструктивных обучающих западных программ в российскую высшую школу началась не вчера. В 1999 года в СПбГУ, при ныне покойном дедушке Ёлкине, стартовала программа «Искусства и гуманитарные науки», на базе которой вскоре был образован факультет «свободных искусств» и прочая. Это был совместный проект питерского университета и американского Бард-колледжа.

Для понимания, что такое Бард-колледж, следует знать, что это структурное подразделение одного из самых богатых и влиятельных частных университетов США – Колумбийского, выступающего, в частности, кузницей кадров для ЦРУ и проводников американского влияния в других странах.

«Совершенно случайно» в Колумбийском университете стажировались, а затем внезапно «переобулись» такие видные деятели, как «прораб Перестройки» и один из главных разрушителей СССР Александр Яковлев, предатель и перебежчик из КГБ генерал Олег Калугин, афганский диктатор Амин, Михаил Саакашвили и тому подобный биомусор. А кто помнит прекрасный советский многосерийный телефильм «ТАСС уполномочен заявить», снятый по реальным событиям, тому не вредно узнать, что прототипа агента «Трианон» по фамилии Огородник прямо в койке вербанула Пилар Суарез, выпускница Колумбийского университета, обученная быть «медовой ловушкой» ЦРУ.

Что касается Бард-колледжа, то в нём обучают молодых людей как раз «свободным искусствам и наукам», а с 1975 года его возглавляет дирижёр Леон Ботштейн, давно и тесно дружащий/сотрудничающий с рептилоидом Соросом.

Помимо руководства Барт-колледжем, у Ботштейна есть и другие интересные обязанности. Например, он является почётным главой попечительского совета Центрально-Европейского университета, который финансируется из многочисленных фондов Сороса. А в прошлом году сей странный дирижёр стал ректором глобальной сети университетов «Открытое общество», нацеленной на борьбу с «авторитарными режимами», а также инкубатором для выращивания «экологических активистов».

По данным издания The Wall Street Journal, Сорос назвал проект воздействия на молодые умы через особые образовательные программы «самым важным в своей жизни». По мнению миллиардера-рептилоида, мир нуждается в качественном и доступном образовании, которое «укрепляет независимость личности, развивает критическое мышление и подчеркивает академическую свободу».

Для расширения и углубления «академической свободы» Сорос призывает и других денежных мешков не стесняться и звонкой монетой поддержать многообещающий проект.

Так вот, эту самую лавочку, Бард-колледж, подписали в партнёры новодельному «свободному университету» в Петербурге, заманивая юношество перспективами обмена и студенческими стажировками.

Нетрудно заметить, что заявление о причинах отделения факультета свободных искусств и прочая как-то уж очень тесно перекликается с кредо Джорджа Сороса насчёт «качественного и доступного образования».

Следует напомнить, что в Венгрии, в столице которой первоначально окопался Центрально-Европейский университет, в 2017 году был принят закон, запрещающий деятельность иностранных вузов, не имеющих учебной базы в собственной стране. В США ЦЕУ собственной базы не имел, надо полагать, за ненадобностью развивать в молодых американцах свободные искусства, инновации и всякое там критическое мышление.

Ограничения венгерского правительства затронули 28 иностранных вузов, однако один только Центрально-Европейский университет выступил организатором уличных протестов. Акции соросят венгерское руководство не впечатлили – в 2019 году ЦЕУ был вынужден сменить будапештскую прописку на Вену, сохранив, однако, в Будапеште некоторые структурные подразделения.

В статье РБК (издании, принадлежащем миллиардеру Прохорову, до недавнего времени имевшего политические амбиции и карманные партии), где был опубликован манифест нового «свободного университета», много и пространно обсасывается широкое распространение программ «свободных искусств и наук», приводя в пример, в том числе, и Китай. России, мол, жизненно необходимо навёрстывать упущенное, чтобы не оказаться на обочине современной цивилизации.

При этом умалчивается и никак не объясняется, почему для нахождения в цивилизационном фарватере России необходимо прибегнуть к помощи соросовских гадюшников. Без этих подробностей картина страдает неполнотой.

Эксперты, изучившие обучающие программы подобных соросовских «университетов» утверждают, что посредством «свободных искусств» обществу навязываются вовсе не передовые западные модели образования, а как раз наоборот – образовательные суррогаты для стран третьего мира.

И никакого «свободного, инновационного и критического мышления» эти проекты не несут. Напротив, разработанная рептилоидами система должна отуплять и под видом «компетенций» прививать аборигенам примитивные навыки, упрощённую систему взглядов, не давая при этом фундаментальных знаний.

Цель достаточно проста: обрушить школу классического российского/советского образования, поставив общество в положение покупателей бус и зеркалец в обмен на активы и богатства страны. Заставить россиян платить за западные курсы «кройки и шитья», как за Кембридж или Сорбонну. Заменить МГУ, СПбГУ, МВТУ, МФТИ и другие передовые вузы страны на тупые коучинги с красивыми заманухами.

Примечательно, что даже в таком либеральном рассаднике, коим является Высшая школа экономики, вовремя спохватились и отказались от преподавания откровенно зомбирующих молодёжь западных учебных программ.

Показательно, что организация нового «университета для критически мыслящих» в СпБ продвигается под соусом «альтернативы Навальному». На самом деле, группой циничных дельцов и системных либералов проталкивается проект создания тщательно огороженного антироссийского плацдарма, на базе которого «позитивный опыт» попытаются перенести и на другие российские вузы.

Совсем не случайно, что для реализации этих программ выбраны не технические или естественнонаучные университеты, обучение в которых основано на твёрдой и проверяемой научной методологии, а гуманитарное направление, в котором нет чётких установок, и под видом «свободы творчества» создаётся широкий простор для манипуляций.

Некоторые пуритане из технократов прямоточных могут заявить, будто гуманитарные дисциплины – это не так уж и важно. Дескать, грамотный инженер или учёный из естествоиспытателей обладает необходимым критическим мышлением и прочим иммунитетом к зомбированию.

Проиграть гуманитарное образование Соросу – это значит дать расплодиться в масштабах страны литературным пасквилянтам, киношным и телевизионным халтуртрегерам, историческим фальсификаторам, активно гадящим в мозги будущим «крепким орешкам» от точных наук.

Достаточно вспомнить, как диссидентствовала в курилках НИИ и «ящиков» начитавшаяся перестроечных газет и журналов техническая интеллигенция или выплеснутые в массовое сознание бредовые проповеди о «конвергенции политических систем» вылезшего из «золотой клетки» и офигевшего от реальной жизни академика Сахарова.

Для вящего впечатления смотрим, что сегодня творится в Армении и на Украине, где соросята пролезли в правительство и взяли под контроль практически все стороны жизни государства и общества.

Соросятам нельзя уступать ни пяди российского образования, будь то школа, ПТУ, музыкальное училище или центр подготовки будущих физиков-ядерщиков. Один раз страна уже наступила на услужливо расставленные «прорабами» и «трубадурами» Катастройки грабельки. Травмировались так, что отлетели руки-ноги и еле из реанимации выкарабкались. В следующий раз может и не повезти. Поэтому опасная образовательная мимикрия «свободных искусств и наук» должна быть уничтожена в зародыше, тем более что закон прямо запрещает работу в России структур Джорджа Сороса.