Щупальце «Украинагейта» пролезло и в Россию

01.06.2021, Москва, Иван Добровольский

Новости Украины

В начале сентября 2020 года головной офис автономной неправительственной организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АНО АПИ, входило в Министерство развития Дальнего Востока), расположенный в «Москва-сити», с целью обыска посетила группа представителей правоохранительных органов. В Минвостокразвития обыски в учреждении подтвердили, однако никак не прокомментировали.

В прессу довольно быстро просочилась информация, что визит силовиков был напрямую связан с деятельностью руководителя АНО АПИ Леонида Петухова, сопровождавшейся рядом громких коррупционных скандалов вокруг финансирования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

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По результатам обыска стало известно, что Леонид Петухов был уволен с поста директора АНО АПИ, а возглавляемое им агентство расформировано.

Петухов, тем не менее, не потерялся, а был пригрет и даже вознесён в топ-менеджеры (управляющим партнёром) ПАО АФК «Система» российского олигарха Владимира Евтушенкова, причём на сайте «Системы» вывеска Петухова размещена рядом с благородной личиной шефа.

Неподалёку от Петухова в топ-менеджерах АФК «Система» всплыл и его бывший заместитель по АНО Александр Коньков и некая мутная дамочка по имени Дарья Романова. Эту не очень святую троицу объединяют нежная любовь к дензнакам, учёба в американских университетах и обоснованные подозрения в принадлежности к налоговым резидентам и агентам влияния США.

В этой связи у ряда российских СМИ и наблюдателей возник законный вопрос: а что вообще делали все эти люди в структуре АНО АПИ, через которую проходили миллиарды бюджетных средств, выделяемых на развитие Дальнего Востока?

Оказалось, что в топ-менеджерах АФК «Система» Петухов всплыл не случайно, так как в бытность главой АНО АПИ, не столько старался развивать и инвестировать в российский Дальний Восток, сколко поддерживал самые тесные связи и обслуживал интересы холдинга олигарха Евтушенкова.

В бытность Петухова главой агентства, были слышны голоса, призывавшие ФСБ проверить решения главы агентства на соответствие интересам российского государства. Так, в результате деятельности Петухова, на свет появились мутные проекты, вроде договоров о строительстве завода металлопроката в Еврейской автономной области неким ООО «Петропавловск – Чёрная металлургия».

Оказалось, что ООО зарегистрировано на кипрский офшор «Брейзноуз Сервисез Лимитед», открывшей в России дочернюю компанию ООО «Уралмайнинг», занимающейся главным образом майнингом криптовалют.

Возникло здравое предположение, что, под крышей строительства завода в ЕАО, задуманного как поставщика специальных сталей и сплавов для верфи «Звезда», Петухов собрался организовать очередную лавочку для майнинга криптовалют. Криминал в данном случае состоит в том, что бюджетные деньги, предназначенные для развития Дальнего Востока, могли быть направлены Петуховым в офшорную компанию, занятую нерегулируемой законодательством деятельностью на территории России.

Кроме того, майнинг криптовалют – прекрасный инструмент для отмывания огромных сумм денег — отследить происхождение «цифрового золота» невероятно сложно, отчего работать с криптовалютой так обожают коррупционеры, наркобароны и террористы.

Интересно, что пригретый «Системой» соратник Петухова, Коньков, также приложил руку к махинациям, став единственным сотрудником компании-прокладки ООО «Дальневосточная горнорудная компания» с уставным капиталом 350 тысяч рублей, через которую планировалось выводить в офшоры «распиленные» бюджетные средства.

А теперь, самое интересное – откуда взялся этот непотопляемый «эффективный хозяйственник» и любитель криптовалюты.

На сайте АФК «Система» деятельность Петухова просматривается с 2000 года и представлена гладкими формулировками, вроде: «Работал в московском представительстве консалтинговой компании McKinsey & Company» и «Возглавлял ряд нефтегазовых компаний Восточной Европы, России и Украины».

Если не вдаваться в подробности, то, на первый взгляд ничего примечательного. Но если вдаваться в подробности, то оказывается, что, после окончания Гарварда (кстати, каким макаром Петухов попал учиться в престижнейший американский университет «Лиги плюща», история умалчивает), будущий инвестиционный благодетель российского Дальнего Востока приходит работать в McKinsey – компанию, прямо скажем, не скрывающей своей резкой антипатии к России.

Штаб-квартира McKinsey & Company расположена в Нью-Йорке, США, а сама компания специализируется на задачах стратегического планирования. McKinsey & Company считается одним из главных инструментов проведения в жизнь государственных доктрин США в глобальной экономике и насаждения «демократии» насильственными методами. Упоминание об этом можно легко найти в открытых источниках.

Лица, связанные с McKinsey, неоднократно попадали в международные скандалы, за которыми торчали уши американских спецслужб.

По некоторым данным, аналитики McKinsey занимались выработкой санкционной политики в отношении России после нацистского путча на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Не удивительно, что компания сталкивалась с противодействием своим проектам на территории России. Например, по данным РИА «Новости», McKinsey активно набивалась в партнёры правительства в деле освоения Севморпути, но получила от ворот поворот.

Покинув McKinsey, Леонид Петухов устроился топ-менеджером в нефтегазовую группу Geo Alliance одиозного украинского олигарха Виктора Пинчука. Наряду с Коломойским, Пинчука называют одним из главных спонсоров карательных батальонов украинских националистов, натворивших немало бед в Донбассе.

В Geo Alliance Пинчука Петухов уселся прямиком в кресло гендиректора. Кроме того, он же был одним из руководителей другой скандальной структуры – частного газодобывающего холдинга «Бурисма», формально принадлежавшего бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины времён Януковича, Николаю Злочевскому.

Удравший от избиения майдаунами на Кипр, Злочевский до сих пор на бумаге является президентом «Бурисмы», однако его бизнес, как и хлебные места многих соратников Януковича, в июле 2014 года был «отжат» и переведён под контроль олигарха Коломойского. Так что услугу Деду Бидону, «подогрев» за счёт «Бурисмы» его сынка Хантера, оказал висельник Коломойский. Руками пригретого в Минвостокразвитии и АФК «Система» Леонида Петухова.

Если бы не громкий скандал вокруг махинаций Петухова и К° с бюджетными средствами, сидел бы залётный клопик и дальше на денежных потоках для Дальнего Востока. А так, «уволен в связи с переходом на другую работу» в частную лавочку. В формулировках одного «сбитого лётчика» российской политики, «государство должно научиться прощать». Может, и должно. Но не настолько же…