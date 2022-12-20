«Шикарная пощёчина»: Зеленский осуществил визит в Россию

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Украинская пропаганда распространила кадры посещения Владимиром Зеленским позиций ВСУ в городе Артёмовск (Бахмут), за который сейчас идут ожесточённые бои. Там были вручены награды украинским военным и сделаны совместные фотографии для поддержания боевого духа.

Если съемка не является постановочной, выходит, что Зеленский в очередной раз безнаказанно посещает захваченную территорию России. 14 ноября он приезжал в Херсон, 6 декабря – в Славянск, а до этого – в Изюм, откуда отступили российские войска.

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«Это шикарная пощечина русне и отличная мотивация для наших воинов», – комментирует бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

Журналист Павел Кухаркин напоминает, что позиции ВСУ в Артемовске штурмуют бойцы ЧВК «Вагнера», которых считают одним из наиболее боеспособных подразделений русской армии на Донбассе. Однако по какой-то причине Зеленского «музыканты» пощадили.

«Хотелось бы увидеть «музыкальную» партию Вагнера. Но чувствую, что не хотят клоуна трогать по непонятным причинам», – пишет Кухаркин в своём блоге.

Киевский политолог Михаил Чаплыга считает, что речь идет о полученных Зеленским гарантиях безопасности.

«Русские тут же прекратили обстрелы и с уважением отнеслись к столь важному пиар-визиту», – обращает внимание Чаплыга на парадоксальность ситуации.







Телеведущий Первого канала Руслан Осташко пытается отвлечь публику от неприятных вопросов.

«По такому же сценарию проходила поездка президента-наркомана в Лисичанск, но удержать город это не помогло», – подбадривает читателей Осташко.

Выдвигает свою версию и обозреватель Борис Рожин.

«Ранее уже доводилось, что отказ от ударов по Зеленскому в Изюме или Херсоне – это решение политическое, а не военное. Поэтому, раз за ним никто не охотится, то и ездит он себе относительно спокойно, тем более, что реально он ничем не управляет, центры принятия решений находятся за пределами Украины», – отметил Рожин.

Такое великодушие по отношению к Зеленскому в итоге приведет лишь к продлению кровопролития – в Артемовске он мотивирует солдат ВСУ держать оборону и дальше.

«Падение Бахмута открывает дорогу на Славянск и Краматорск. Впрочем, штурмовать эти города без контроля над Лиманом российским военным будет затруднительно. Визит Зеленского, очевидно, носит мотивирующий характер и должен убедить украинскую общественность, что сдавать Бахмут просто так Киев не собирается», – указывают аналитики кишиневского Balkan Centre.

Военкор Дмитрий Стешин заверяет, что никакие визиты Зеленского удержать Артемовск не помогут.

«Бахмутские сидельцы» из 93 бригады нервничают все сильнее, даже карты рисуют ужасающие и печальные. Зеленский их приехал поддержать, ненадолго… Обстановка вокруг Бахмута ухудшается, и это уже признают даже самые отбитые свидетели перемог», – пишет Стешин.