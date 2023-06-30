Шикарную квартиру телеведущей «Дождя» предлагают отдать беженцам с Украины

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Ведущая телеканала-иноагента «Дождь» Анна Монгайт продает свою квартиру в Москве за 80 миллионов рублей. Это знаменитая недвижимость, которой оппозиционерка ранее публично хвасталась и предоставляла для съемок сериалов.

Журналист RT Константин Придыбайло побывал в квартире иноагентки под видом покупателя и поделился видео элитной недвижимости.

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«Центр Москвы. Территория бывшего завода «Рассвет». Двухуровневые апартаменты. Три санузла. Три спальни. Большая общая зона. Рабочее пространство. Балконы и перегородки. Это скромное жилище человека, который всю свою жизнь рассказывал нам, как плохо живётся в России», – написал Придыбайло в своем тг-канале.

Он отмечет, что квартира выставлена по цене ниже рыночной. Более скромные квартиры в этом же доме продаются за сумму более 100 млн руб. Ранее Монгайт жаловалась в эфире, что ее семье пришлось продать автомобили, чтобы обустроиться в Риге. А теперь, после громкого русофобского скандала с «Дождем» в Латвии (канал-иноагент ухитрились обвинить в поддержке СВО) журналистам пришлось перебраться в Амстердам.

«Кто-то напишет: не надо завидовать! Но давайте разберёмся в происхождении всего. Анна Монгайт (в девичестве — Лошак) родилась в семье бывшего главреда журнала «Огонёк» и музейщицы. Муж — дизайнер Сергей Монгайт. Но симбиоз «государственные деньги — независимый журналист и дизайнер» дал свои плоды. Сергей Монгайт на протяжении десяти с лишним лет получал деньги от различных структур — начиная с госфестивалей и ярмарок, и заканчивая музеем, что возглавляла его тёща (Пушкинский – ред.). Тем временем Анна Монгайт в эфире «Дождя» рассказывала про коррупцию, семьи чиновников и пыталась найти подводные камни. Везде, но не у себя под носом», – пишет Придыбайло.

Социальный контекст его репортажа не убедил бежавшего в Лондон публициста-иноагента Олега Кашина, и он поспешил выступить с обвинениями.

«Вторгаться настолько в частное это не круто. Это пионерско-комсомольский самый гадкий подход. Монгайт это «мир как корм» и ничего хорошего, но когда какое-то уе…е ходит по ее брошенному бывшему дому и рассматривает, какие книги лежат на тумбочке, это отвратительное варварское вторжение безотносительно к нашему отношению к Анне Монгайт», – заявил Кашин.

Придыбайло ответил на обвинение тем, что предложил передать квартиру Монгайт беженцам с Украины.

«А что плохого в том, что мы, люди в России, займем их квартиры? Пропагандистку Монгайт выдавило государство, а меня вселило? Она продаст эту квартиру, а купит другой, и это не государство. А я бы выселил и поселил туда других людей, которых, например, бомбил укрорежим. Просто не дать вывести деньги журналистки, дочки музейщицы и журналиста, жены креакла и дизайнера, сидевшего на госзаказе».

В дискуссию вступил радиоведущий Сергей Мардан. Он обратил внимание на то, что от российского гражданства отказался фигурант списка «Форбс» – глава энергетической компании «Арети», миллиардер Игорь Макаров.

«Можно конечно заходиться в демонстративной истерике по поводу квартиры Монгайт (мама ее, правда, еще два месяца назад возглавляла Государственный музей им. Пушкина). Но вопросы власти, скорее, нужно задать по поводу миллиардера Макарова, который демонстративно «вышел из российского гражданства». А у него не хотите собственность отнять? За предательство?», – написал Мардан.

Макаров занимает в 2023 году 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России. По данным Forbes, его состояние – $2,2 млрд. В прошлом году Макаров попал в санкционные списки Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Недавно он отказался от гражданства России и оставил себе только гражданство Кипра.

Макаров стал шестым российским бизнесменом из числа списка Forbes, отказавшихся от гражданства РФ с начала СВО. Ранее об отказе от гражданства заявили основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (получил гражданство Казахстана), основатель и бывший владелец инвесткомпании Тройка Диалог Рубен Варданян (переехал в Армению), инвестор Юрий Мильнер (много лет не жил в России и имеет паспорт Израиля), основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, имеющий паспорт Великобритании, и учредитель Тинькофф Банка Олег Тиньков.