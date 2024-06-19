Шило из мешка: фармгигант Pfizer скрывал данные о вреде своей вакцины против ковида

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Продолжают всплывать на поверхность неприглядные подробности закулисья ковидной истерии, захлестнувшей мир несколько лет назад. Как пишет Reuters со ссылкой на прокурора американского штата Канзас Криса Кобаха , компания-фармгигант Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины против COVID-19.

«Pfizer сделал несколько вводящих в заблуждение заявлений, чтобы обмануть общественность относительно своей вакцины в то время, когда американцы нуждались в правде», – говорится в поданном американским прокурором иске против компании. В нем же утверждается, что прививка вызвала у многих пациентов осложнение беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.

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Прокурор также заявляет, что Pfizer привязывала рекламу вакцины к новым штаммам вируса, однако не изменяла формулу. Власти штата требуют возмещения неопределенной денежной компенсации.

Со своей стороны в Pfizer отвергают обвинение, называя его необоснованным. Вакцина Pfizer разместила предупреждение о миокардите и перикардите на этикетке в июне 2021 года. Также, согласно заключению от 2023 года Национального института здравоохранения США, вакцины против COVID-19 не связаны с осложнением беременности.

Это не первый скандал, связанный со злоупотреблениями со стороны Pfizer во время прививочной антиковидной кампании. Так, в апреле этого года французский правый политик Флориан Филиппо и бельгийский лоббист Фредерик Балдан инициировали судебное разбирательство против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Pfizer Альбера Бурла.

Их вызывали в суд первой инстанции города Льежа по обвинению в уничтожении административных документов, коррупции и незаконном получении процентов при покупке вакцин для Евросоюза на сумму 35 миллиардов евро.

С аналогичными обвинениями в использовании админресурса выступали также представители Венгрии и Польши, которые также требовали рассмотреть роль президента Еврокомиссии в переговорах с Pfizer о вакцинах.

А в начале года были обнародованы выводы исследовательских центров Global Vaccine Data Network. Исследователи выявили у вакцинированных от коронавируса повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что у тех, кому ввели мРНК вакцины (Pfizer, BioNTech и Moderna), чаще, чем ожидалось, выявляли миокардит.

Изучив данные 99 млн привитых из восьми стран на предмет сопутствующих заболеваний, ученые также обнаружили большее число случаев проявления синдрома Гийена-Барре после иммунизации векторной вакциной Vaxzevria от AstraZeneca.

Кроме того, были выявлены повышенные риски поперечного миелита после введения векторной вакцины, а после обоих типов препаратов – острого рассеянного энцефаломиелита.