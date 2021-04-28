Шило на мыло – Украина меняет руководство «Нафтогаза»

28.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Правительство Украины сегодня приняло решение об увольнении руководителя компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Его заменит нынешний и.о. министра энергетики Юрий Витренко. А кресло министра украинские СМИ теперь прочат кандидату от бизнес-группы ИСД, к которой относят и нынешнего секретаря Совбеза Алексея Данилова. Якобы, Витренко на должности не проявил требуемой гибкости в учете интересов всех олигархов.

Смена руководства «Нафтогаза» осуществлялась тайно – Коболев заявил, что узнал о своей отставке из СМИ. К слову, в Москве его считали агентом США, который специально обострял отношения с Россией в интересах американцев, стремящихся захватить газовый рынок Европы. «Андрей Коболев, руководитель «Нафтогаза», – это не столько подчиненный Зеленского, сколько подчиненный американцев. Это стопроцентный американский агент, у которого семья, деньги и гражданство американские», – говорил российский политолог Сергей Марков.

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Эксперты не исключают, что просто так Коболев не сдастся и попробует оспорить свое увольнение – теперь на Украине может развернуться целая судебная тяжба.

«Сам Коболев обладает значительными лоббистскими возможностями, прежде всего, за рубежом. Если бы он знал – он находился бы сейчас в Вашингтоне, встречался бы с Соросом и лоббистами в США. Я не исключаю, что Коболевым будут сделаны попытки отыграть назад. Украинское законодательство противоречиво, оно предоставляет значительные права по кадровой политике в «Нафтогазе» наблюдательному совету, руководство которого находится в Лондоне», – сказал «ПолитНавигатору» украинский эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич.

В целом же, по его мнению, от смены Коболева на Витренко политика «Нафтогаза» не изменится – разве что будет зачищена команда менеджеров, поскольку у нового и старого руководителей компании был личный конфликт. Однако оба они ориентируются на Запад и в свое время приложили руку к т.н. «реформам», обернувшимся резким ростом тарифов для населения Украины.

«Витренко просто зачистит своих личных врагов. Но на этом все принципиальные изменения и завершатся. Как Коболев, так и Витренко являются приверженцами либеральной модели на энергорынках. Идеологически Витренко будет делать то же, что делал Коболев. Да и все базовые вещи определены в законах, подзаконных актах, соглашении об ассоциации Украины с ЕС, и т.п.», – поясняет Марунич. «Замена Коболева на Витренко это самое элегантное шило на мыло», – уже резюмировал в своем блоге депутат Верховной рады Максим Бужанский.