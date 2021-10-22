Ширли-мырли: Как нам морочат головы о 90-х

22.10.2021 12:35 (Мск), Москва, Платон Беседин

Мне нравится, что Дудь разбирает 90-е, напоминая о том, какими они были. Его работы о Балабанове, о «Зове джунглей», как минимум, достойны внимания, потому что это – важная хроника эпохи.

Но мне не нравится, какую мысль при этом всякий раз проталкивает нам Юрий. Более того, я прекрасно понимаю, для чего он подобное делает. Ведь Дудю на откуп – в полном согласии с госструткутрами и за их деньги, к слову – отдаётся реабилитация тех «прекрасных» ельцинских лет, а заодно и самого Ельцина.

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Собственно, весь месседж деятельности Юрия сконцентрирован в одной его брошенной фразе: «Ельцин?! Да ведь этот дед подарил нам свободу!». Кто-то верит? Есть такие – и их много. Впрочем, как тут ни вспомнить Флобера и его запись в дневнике после окончания Франко-прусской войны: «Что бы ни случилось, люди всё равно останутся идиотами».

Так вот, свобода из 90-х – этот императив, лживый и подленький, вброшен в массы и внедряется в них весьма и весьма усердно. Повторюсь: Дудь тут один из ярых апологетов этой идеи. И он находит таких же сторонников. Причём, сторонников настолько омерзительных, что на их фоне выглядит относительно достойно.

Вот и главный герой затяжного ролика Юрия о «Ширли-мырли» вовсе не актёр Валерий Гаркалин, как кто-то мог подумать, а сценарист Москаленко и историк Эйдельман. Два этих существа – мужчина и женщина – откровенно упиваются своим привилегированным положением в 90-х. Тем, как они, к примеру, всячески могли унижать «ментов» (так их и называют), когда те выпрашивали у них зубную пасту, и вообще стояли выше над остальными. Удивительно, но эти люди застыли в том времени, как мухи в янтаре. Они словно и не заметили, что времена переменились. А если и заметили, то живут в ностальгии, отказываясь принимать новую реальность.

Заметьте, о мерзостях, когда люди травились спиртом Рояль, когда в мгновение оставались без всего, когда бандюки убивали любого ради секунды развлечения, эти персонажи не говорят практически ни слова. Эйдельман что-то такое пытается вставить в качестве оправдания собственным мерзостям, но не более того. И всё это безобразие, которое не упоминается, но мы помним о нём, объясняется исключительно свободой. Да, да, свободой.

Так а простите что великого в ней родилось? По-настоящему эпохального? Были классные фильмы, классная музыка, но стоило ли это миллионов жизней?

Пора уяснить главное: тогда существовала одна главная свобода – свобода умирать. И подчас умирать самым жутким, самым омерзительным способом. Не заметить этого могут только люди, изначально разделяющие народ на патрициев и плебеев, ставящие себя выше остальных. Дудь, к слову, как бы ни строил из себя своего парня – в их числе.

Ну а что до «Ширли-мырли», то это, конечно, не шедевр, но очень и очень достойный фильм. Действительно, в какой-то мере слепок с 90-х. Только он вовсе не о том, что пытается втюхать нам Дудь и его подельнички. Он как раз-таки, этот фильм Меньшова, о том, что никакой свободы в то время не существовало, а были исключительно бардак и преклонение перед фантомами, вроде «американской мечты», перенесённой на российскую почву. С мечтой, правда, не заладилось, но зато почва щедро удобрилась тем, кто летально поверил сказкам о свободе.