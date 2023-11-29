Широта размаха: В Одессе смерть мобилизованных оценили в 500 долларов

Группа сумасшедших, изображающая одесситов, три месяца пикетирующая мэрию с требованием отдавать бюджетные деньги на ВСУ, таки добилась своего. Главе города Геннадию Труханову со своей кликой в горсовете пришлось сдаться и кое-что все же выделить. Но как!

Статья расходов на единоразовую помощь военным вошла в «Целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения Одессы на 2024 — 2026 годы». Большинством голосов местные депутаты поддержали это вымученное решение. Таким образом, мобилизованные в следующем году (не ранее) одесситы начнут получать в качестве «подъемных» по 20 тысяч гривен. Единоразово, повторюсь.

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Для понимания картины, эта сумма равна пятистам с копейками долларам. Чего по нынешним украинским ценам не хватит ни на экипировку (в большинстве случаев ее приказывают покупать за свои деньги), ни, тем более, на похороны.

Наверное поэтому, понимая ничтожность милостыни и тот факт, что цены в следующем году взлетят еще, и не раз, Труханов и сидел на сессии со злобным и печальным лицом — его оппонентом этого окажется все равно мало, не говоря уже о самих направляемых на смерть заложниках Украины.

Но даже для такой издевательской подачки надо будет собрать пакет справок — то есть еще и заплатить за билет в могилу.

«Для этого в ближайшее время будет разработан порядок оказания помощи, который, в частности, будет включать в себя перечень необходимых документов», — заявила директор городского Департамента труда и соцполитики Елена Китайская.

Одесситы же уже шутят на тему 20 тысяч, которых хватит на четыре борща — представляем, мол, очереди добровольцев в военкоматы в количестве «ноль».

В общем, позорность ситуации заметна всем. И только один дурак безмерно ей радуется. Кто бы, вы думали?.. Барабанная дробь — нардеп с пониженной социальной ответственностью Алексей Гончаренко, который и стал инициатором «широты размаха» с раздачей копеек. Для того, чтобы похвастаться, он даже залез на трибуну сессионного зала (в Киеве дел нет?) и похвалился собой.

«Не только оружие, амуниция и общие вещи, а поддержка каждого конкретного героя из Одессы — это и есть главное задание одесской громады. Поэтому я очень рад, что тот проект и та программа, которую я инициировал, получили поддержку и коллег по горсовету, и городского головы. Это поддержка тех, кто пойдет защищать нас», — провозгласил Гончаренко, от которого, на самом деле, и надо защищать оказавшихся в украинской оккупации людей.