Ширяев: Допускаю частичную демобилизацию ВС РФ осенью

Максим Столяров.  
05.07.2025 17:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Ежемесячно набор контрактников и добровольцев в российскую армию на 15-20 тысяч превышает соответствующий приток в ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ежемесячно набор контрактников и добровольцев в российскую армию на 15-20 тысяч превышает соответствующий приток...

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Он прокомментировал слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о том, что за полгода в воинские части прибыли более 210 тыс. контрактников.

«И 18 тысяч добровольцев тоже надо добавить. Делим это число на шесть и получаем 35 тыс. в месяц минимум. То есть темп набора не изменился. Это существенное превышение над набором в украинскую армию – тысяч на 15-20 в месяц. И означает, что за полгода можно создать дополнительное преимущество над ВСУ на 100 с лишним тысяч человек.

И тут пошли разговоры и слухи о том, что готовится частичная демобилизация. Как мы используем этот перевес? Откроем новый фронт ещё где-нибудь в Черкасской области, или мы используем это для демобилизации? Потому что в обществе о демобилизации говорят очень много. …

Вот это превышение означает, что в ближайшие полгода, по крайней мере, до поздней осени я гарантию даю, стратегическая линия на истощение украинской армии, потенциала украинского государства будет продолжена ровно так же, как первые полгода. Если не вмешаются политики», – сказал Ширяев.

«Но если вдруг эти слухи окажутся не пустыми, и действительно часть людей демобилизуют – взамен пополнения, о котором рассказывает Медведев, это будет означать, что высшее российское командование и политическое руководство, и Путин с соратниками, в первую очередь, действительно чувствуют себя очень комфортно. Это будет означать, что они действительно никуда не торопятся», – добавил эксперт.

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