Ширяев: Курское вторжение не создало стратегической угрозы Путину и не принесло политических козырей Зеленскому
Всё, ради чего украинское командование затеяло курскую авантюру, сжимается и имеет все шансы вообще не дотянуть до переговоров как политический и дипломатический фактор.
Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Не приоритет… А стратегическая инициатива полностью захвачена российской армией. Есть одно место – Курская область, где Украина пытается доказать, что – нет, в этом месте мы имеем преимущество.
Но судя по тому, что там происходит последние два-три месяца, место, которое является политически самым приоритетным для Зеленского, снабжается самыми лучшими частями, самыми свежими резервами, там эти «Леопарды», «Абрамсы», но оно потихоньку сжимается. Сказать, что они владеют стратегической инициативой на этом участке, нельзя…
[Вторжение] было очень подготовленное, профессионально проведённое, и они нашли место, где пусто, ударили в дырку, сделали как надо. И тогда перед Путиным встал выбор – снимать лучшие части с Донбасса, потому что это наши исконные территории и т.д., или ничего не трогать и защититься теми частями, которые есть под руками, просто остановить.
В дальнейшем эта группировка всё более и более усиливалась, но в тот момент это отношение определилось – Курская область не приоритет», – сказал Ширяев.
«И сейчас не приоритет. По своим планам, по всему, что там делается, во-первых, командование, которое там, не демонстрирует блестящих полководческих талантов, сразу надо сказать… Второе, ведь разговоров очень много шло, что всё это надо быстро-быстро сделать к переговорам, сейчас инаугурация – и всё. А кто сказал, что переговоры начнутся мгновенно?.. Это не стратегическая угроза, совсем нет. Это – политический конструкт, созданный специально под переговоры», – объяснил эксперт.