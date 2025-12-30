Ширяев: Падения городов по сценарию Северска – в 2026-м станут не эпизодами, а постоянной практикой

Максим Столяров.  
30.12.2025 23:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 5
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Скорость и обстоятельства, при которых был освобождён город Северск, дают все основания полагать, что в следующем году такая практика будет значительно приумножена.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, подводя фронтовые итоги года на канале иноагента Алексея Пивоварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скорость и обстоятельства, при которых был освобождён город Северск, дают все основания полагать, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это прорыв очень быстрый, который резко изменил обстановку, и стало понятно, что могут быть следующие прорывы. Быстрое накопление и быстрый захват населенного пункта. Это просто такой уже не звоночек, а колокол звонит для всех.

В следующем году эти явления будут обязательно учащаться – все чаще и чаще. И это станет уже не эпизодами, а заранее спланированным постоянными оперативными действиями», – спрогнозировал Ширяев.

«Наступление действительно идёт (стратегическое продвижение, я так сказал бы, не наступление) на огромном количестве участков фронта.

И если раньше Россия могла себе позволить одну наступательную операцию в единицу времени на избранном участке, то сейчас таких наступательных операций две и три даже одновременно идут», – отметил эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить