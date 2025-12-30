Ширяев: Падения городов по сценарию Северска – в 2026-м станут не эпизодами, а постоянной практикой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скорость и обстоятельства, при которых был освобождён город Северск, дают все основания полагать, что в следующем году такая практика будет значительно приумножена.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, подводя фронтовые итоги года на канале иноагента Алексея Пивоварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это прорыв очень быстрый, который резко изменил обстановку, и стало понятно, что могут быть следующие прорывы. Быстрое накопление и быстрый захват населенного пункта. Это просто такой уже не звоночек, а колокол звонит для всех. В следующем году эти явления будут обязательно учащаться – все чаще и чаще. И это станет уже не эпизодами, а заранее спланированным постоянными оперативными действиями», – спрогнозировал Ширяев.