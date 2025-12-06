Ширяев: Зеленский в полном неадеквате, у Турции большие возможности наказать за атаку танкеров

06.12.2025
Неадекватные действия ВСУ в Чёрном море квалифицируются как военные преступления и выставляют Киев в неприглядном свете перед странами, которые поддерживали режим Зеленского.

Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По морскому международному праву атака на корабли третьих стран в нейтральные суда – это морской разбой, военное преступление. Кто-то находился в отчаянной ситуации, если решил переключить внимание всего мира на это, потому что предположить, что из-за этого прекратится торговля российской нефтью – это невозможно, не будет этого.

Значит, это просто обострение ситуации, введение эскалации на новый уровень. Тем более, что и турок не постеснялись. Турция обязана всех пропускать, но административные возможности затормозить твои корабли у нее очень большие. Она может устраивать проверки какие-то и так далее. Ссориться с Турцией – опрометчивое решение.

Самое интересное, что вот только что Румыния уничтожила украинский безэкипажный катер недалеко от Констанции. Как боевое средство, которое создаёт повышенную угрозу для всех кораблей. А в Констанцию немало заходит судов.

В то же время, корабли, которые идут в порт Одессы, Южного, Николаева, используют румынские воды как прикрытие. Они идут внутри территориальных вод, и в это время Румыния уничтожает катер ВСУ. То есть, все так обострено не по уму, мне кажется», – сказал Ширяев.

«С этой точки зрения, России вовсе не обязательно отвечать аналогичным способом. Просто дипломатическим путем надо обращать внимание всех союзников Украины, что ваш партнер просто неадекватен.

Я не верю, что Россия в ответ начнет обстреливать какие-то корабли, которые с зерном выходят из Одессы. Атаки на танкеры в Средиземноморье были скрытыми. А здесь впервые Украина раскрыла себя. Они на самом деле предстают для всего мира разбойниками», – подытожил он.

