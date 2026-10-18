В российском правящем классе делали большую ставку на то, что Израиль порвёт с Украиной, активно прославляющей гитлеровских коллаборационистов, однако этого не произошло.

Об этом на канале издания «Ваши новости» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Израиль вовлечён в эту войну, это очевидно. То, что Израиль не повёл себя так, как почему-то надеялись очень многие в российском правящем классе, ссылаясь на явный фашизм, нацизм, антисемитизм этих всех «героев», которые сейчас поднимаются, всяких этих – Бандеры, Петлюры и так далее, что Тель-Авив не может поддерживать Бандеру. Оказалось, может, и не моргнув глазом, не замечать этого просто в упор. Так, Израиль — враг или не враг? Формулировкой «враг», я думаю, что излишне бросаться не стоит. Когда вокруг вас очень много врагов, и когда ведут против вас открытую войну, объявлять кого-то ещё врагом, который, очень, может быть, желает вашей гибели, но открыто не выступает против вас, никогда не надо. Гумилёв писал, что во внешней политике надо искать друзей, а враги всегда сами найдутся. Ну вот это тот случай», – рассуждал Шишкин.

Он подчеркнул, что несмотря на слепоту к бандеровцам, Израиль пока что реагирует на проявления нацизма в Европе.

«Да, можно сказать: «Враги», разорвать даже дипломатические отношения или ещё что-то. Пользы от этого будет никакой. Нам в определённой мере сейчас выгодна вот эта неопределённость позиции Израиля. Когда, с одной стороны, он в упор не видит фашизма, нацизма на Украине. Но, с другой стороны, мы всегда имеем возможности, и это используется сейчас всякий раз, когда где-то в Европе все эти фашистские штучки происходят, говорить: «А это не только мы, они ведь тоже». И, кстати, это довольно долго работало», – рассуждал политолог.

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