Шизофреническая Украина крымчанам не нужна – киевский эксперт

18.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина в глазах крымчан не имеет конкурентных преимуществ, по сравнению с Российской Федерацией, а то, что происходит в стране с переписыванием истории, является шизофренией.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поменяем места, представьте себе – мы оказались с другой стороны на неподконтрольной территории или, условно говоря, в Крыму. Вот, сидим мы в Крыму и наблюдаем за происходящим на Украине. Я не понимаю, зачем мне такой уровень образования, зачем мне такой уровень медицинского обеспечения, я не понимаю, зачем мне такой уровень жизни, я не понимаю, почему для меня 300 долларов должны стать мечтой моей жизни на строительстве дорог в качестве моих доходов.

Я вижу постоянные сообщения о действиях полиции или бездействиях полиции относительно безопасности. Я вижу сообщения о коррупции, о неправомерных решениях, которые выносят суды.

Мы же говорим о либеральной модели в логике наших руководителей. Если это либеральная модель, значит – это конкуренция, чистая конкуренция. Если вы пытаетесь навязать 8 мая вместо 9-го, если вы пытаетесь навязать историю, переписать историю, которую я знал, в которой я жил и которая поддерживается даже не Россией, а мировой исторической наукой, а вы мне пытаетесь доказать обратное – это шизофрения», – заявил Землянский.