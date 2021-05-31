«Шизоидная политика»: военная паника Киева сыграла в пользу «Северного потока-2» – эксперт

31.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Европейцев пугает военная риторика Украины, и в этом, кроме прочего, причина поддержки Германией «Северного потока-2».

Об этом в беседе на Politeka Online заявил эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы всё время проводим какую-то шизоидной политику, когда мы говорим одно, а делаем другое. Кстати, в этом и корень наших проблем, потому что Украина всё время говорит: «война, война, война! У нас идёт война!» А что делает немецкий бизнес, когда он слышит такие месседжи от страны, через которую идут важные для европейской экономики газопроводы?

Конечно же, немцы задумываются о том как им хеждировать риски. И наша риторика по поводу войны заставляет их по этому поводу задуматься, и, как следствие, у них появляются дополнительные мотивации для того, чтобы тянуть «Северный поток». Нам нужно или понижать эту риторику, потому что она не работает уже, или нужно развивать свою экономику настолько, чтобы она была выгоднее в плане получения каких-то выгодоприобретений, чем российская. Потому что немцы, французы и все остальные сидят с калькуляторами и исходят прежде всего из того, как они закрывают свои потребности, свои интересы», – резюмировал Романенко.