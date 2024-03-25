Школа доброты: Куклачев призвал бомбить Европу

Елена Острякова.  
25.03.2024 12:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Легендарный дрессировщик кошек Юрий Куклачев, которого называют добрым клоуном, призвал наносить ракетные удары по столицам тех европейских государств, которые поставляют на Украину дальнобойное оружие.

Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Легендарный дрессировщик кошек Юрий Куклачев, которого называют добрым клоуном, призвал наносить ракетные удары по...

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«Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы – не щенки, которых можно расстреливать.

А мы люди – сильные и мощные, которые могут дать очень серьезный отпор. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие», – сказал Куклачев.

В 2017 году он был внесен в скандальную базу сайта «Миротворец».

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