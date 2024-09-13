«Школа комсомола» не позволила Лаврову предать, как Козырев

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Министр иностранных дел СССР и России, работавший во времена президентства Бориса Ельцина, предатель страны Андрей Козырев гордится тем, что назначил Сергея Лаврова своим заместителем, потому что он «крепкий профессионал».

Об этом он заявил в интервью «Инсайдеру», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас не знаю Сережу Лаврова, я знал его тогда. Он был моим соратником, я его очень ценил как работника. Что с ним случилось, я не знаю, но легко могу предположить — он просто вернулся в СССР и стал Сережей Лавровым, которого я зная еще в институте. Он был у нас, кстати секретарем комсомольской организации. В то время в этом ничего плохого не было. К нему хорошо относились студенты, его выбирали и, наверное, кто-то поддерживал сверху. Короче говоря, он просто вспомнил молодость», – паясничал Козырев.

По его словам, он настоял перед Ельциным, чтобы оставить в МИДе профессионалов, но старался «поставить их на другие рельсы».

Сам Козырев уехал из России в США в 2012 году и периодически публикует в американских СМИ статьи против «путинского режима». В России экс-министра считают американским прислужником, который по старой привычке озвучивает то, что желают услышать в США. При этом журналистами выражалось удивление, каким образом государственный секретоноситель такого уровня имеет постоянное место жительства в США, «если он не является перебежчиком и изменником Родины».