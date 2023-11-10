«Школа военкоров» объявила набор на бесплатный онлайн-курс

Владимир Гладков.  
10.11.2023 13:53
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СМИ


В Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартовал проект «Школа военкоров».

Об этом сообщает одноимённый телеграм-канал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартовал проект «Школа военкоров». Об этом...

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«Школа военкора» открывает набор на бесплатный онлайн-курс лекций и мастер-классов для журналистов, желающих овладеть навыками работы в экстремальных условиях. После серии лекций отличившихся участников пригласят на очный интенсив с действующими военными корреспондентами и в поездку в тыловые части зоны СВО.

«Военкор – это не только журналист, но и поэт, писатель, философ, литератор-универсал со своим стилем, жизненной позицией и художественным инструментарием. «Школа военкора» – это уникальная возможность для пишущего, мыслящего и болеющего за свою страну человека пойти по стопам великих классиков русской и советской литературы – Пушкина, Толстого, Твардовского, Симонова», – говорится в промо-ролике.

К участию приглашаются журналисты, студенты профильных вузов, писатели, авторы блогов, режиссёры и все, кто работает в медиа. Возрастное ограничение 18+. Курс лекций стартует с 1 декабря 2023 года.

«Это 30 видеолекций от лучших журналистов и военных экспертов России, практические задания и поездка на новые территории России. Авторы лучших практических работ побывают в Донецке, Мариуполе и Луганске в сопровождении опытных военкоров. А затем проведут недельный очный этап обучения в Подмосковье», – сообщают в ролике.

Стать участником можно, зарегистрировавшись на сайте: школавоенкора.рф

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