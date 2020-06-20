«Школьник помнит»: Наш трогательный и важный ответ на враньё Запада о героях Великой Отечественной

20.06.2020, Москва, Максим Карпенко

«Школьник помнит» – так называется акция в честь героев Великой Отечественной войны, в которой приняло участие более 37 тысяч учащихся по всей России. До 20-го мая дети могли добавить на специальный портал информацию о своих родных, прошедших боевой путь. Их фотографии будут размещены в подмосковном парке «Патриот», где рядом с главным храмом российской армии создается мультимедийный проект «Дорога памяти».

Акцию проводили Минобороны и министерство просвещения РФ. Самые яркие рассказы о подвигах предков детям было предложено записать на видео. Так получилось около тысячи роликов, где школьники делятся семейными воспоминаниями. По ссылке можно посмотреть активность участников акции по регионам России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ниже мы приводим несколько примеров видеоработ ребят. Это рассказ о своих прабабушках и прадедушках Надежды Расихиной (девочка с проблемами слуха). А Вяткин Михаил не только поделился семейными воспоминаниями, но и сыграл «Катюшу» на аккордеоне. Миргалиевой Риане повезло – на видео она вместе со своим героем – 97-летним прадедушкой! А в записи истории предков Кирилла Зябли приняла участие вся его семья. Также здесь можно увидеть рассказы Кристины Киселевой, Бахаевой Варвары, Елизаветы Егоровой, Николая Карлина, Льва Копейкина, Анны Титенок, Варвары Самукиной (на видео – 2 сестры и 2 брата), Анны Слипченко, Кирилла Голоборщева, Александра Евлахова, Александры Задорожней, Камиля Кадирова.

«В июне 42-го года у деревни Воробьево вместе с бойцами пошел в наступление, подбил три танка и разгромил две роты немцев. В августе 1942-го года с группой разведчиков выполнял задание в «лесу смерти», нарвался на засаду, принял неравный бой, но врага не пропустил. Был тяжело ранен и контужен осколком гранаты, потерял глаз. Далее, после выздоровления был переведен помощником командира», – рассказала о своем прадеде, гвардии сержанте Борисе Дмитриевиче Задорожном его правнучка, Александра Задорожная.

Благодаря проекту «Школьник помнит», мультимедийная база галереи «Дорога памяти» пополнилась данными о более восьми тысячах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего здесь будут увековечены миллионы героев.

Участие в проекте также приняли также известные люди, среди которых актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, блогер Карина Палецких и даже министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Военный историк Армен Гаспарян считает, что акция «Школьник помнит» особо важна в условиях, когда Запад проводит мощную пропагандистскую кампанию, направленную на нивелирование роли Советского Союза как главной силы, разгромившей нацистскую Германию.

Эксперт в беседе с «ПолитНавигатором» выразил надежду, что акция получит продолжение.

«Великая Отечественная война, помимо всего прочего – это еще и семейная память россиян. В семейных архивах хранится очень много важных документов, свидетельств о подвигах дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны.

Неправильно, когда этот очень важный пласт знаний является заключенным в четырех стенах, он должен быть максимально широко представлен обществу, потому что Великая Отечественная война – это в том числе объединяющий стержень для народов России.

То, что к этой работе привлечены школьники, которые получают дополнительные представления о тех событиях – это хорошо и очень правильно. Хотелось бы, конечно, чтобы эта работа продолжалась», – заявил Гаспарян.