15.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, История, Медицина
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Школьники Белоруссии исполнили правильную песню на сомнительном фоне




Школьники из белорусского города Гродно написали шуточную песню о борьбе с коронавирусом, в которой вспомнили о борьбе с фашизмом.

Об этом сообщил белорусский телеканал  CTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы фашистов победили, победим и эту тварь», – поют ребята.

Примечательно, что на стенах в школьном коридоре, в котором ребята исполняют свою песню, висят портрета деятелей Великого княжества Литовского. Идея «европейской идентичности» сейчас усиленно навязывается школьникам Белоруссии, в то время, как общность судьбы с Россией вымарывается из школьных курсов.

Однако в экстремальной ситуации, как выясняется, именно советский героический опыт вдохновляет молодых белорусов.

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