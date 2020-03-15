Школьники Белоруссии исполнили правильную песню на сомнительном фоне

15.03.2020, Москва, Елена Острякова

Школьники из белорусского города Гродно написали шуточную песню о борьбе с коронавирусом, в которой вспомнили о борьбе с фашизмом.

Об этом сообщил белорусский телеканал CTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы фашистов победили, победим и эту тварь», – поют ребята.

Примечательно, что на стенах в школьном коридоре, в котором ребята исполняют свою песню, висят портрета деятелей Великого княжества Литовского. Идея «европейской идентичности» сейчас усиленно навязывается школьникам Белоруссии, в то время, как общность судьбы с Россией вымарывается из школьных курсов.

Однако в экстремальной ситуации, как выясняется, именно советский героический опыт вдохновляет молодых белорусов.