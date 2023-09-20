Школу сербского анклава исписали граффити «Армии освобождения Косово»

Алексей Топоров.  
20.09.2023 13:36
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово


На стенах начальной школы «Свети Сава» в сербском анклаве Клокот на юго-востоке Косово появились надписи с названиями «Армии освобождения Косово» (UCK) и оскорбляющие Сербию.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На стенах начальной школы «Свети Сава» в сербском анклаве Клокот на юго-востоке Косово появились...

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Граффити с названием вооруженной сепаратистской албанской банды UCK, терроризировавшей край в конце 90-х – начале нулевых, появились накануне утром. Их заметил рабочий и охранник школы «Свети Сава»(Святой Савва) Жарко Томич. Помимо этого неизвестные намалевали на стене фразу с оскорблением Сербии. Томич оперативно удалил «наскальную живопись» местных дикарей, чтобы сербские дети, которые живя в албанском окружении, не перепугались.

Всего школу «Свети Сава» посещают  семьдесят детей, от дошколят до учеников восьмого класса.

«О том, что граффити, прославляющие террористическую организацию UCK, и уничижительные послания на стене школы являются не просто актом хулиганства, а серьезной угрозой, свидетельствует и тот факт, что в результате нападений албанских экстремистов дважды в этом году сербские дети получали огнестрельные ранения….

Это 128-й инцидент на этнической почве, направленный против сербов в Косово и Метохии с начала этого года, и четкий сигнал о том, что Приштина не намерена делать ничего, чтобы нормализовать ситуацию на местах и дать сербам возможность жить без беспокойства и страха», – прокомментировала произошедшее Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

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