Школы ДНР окончательно переходят на российские стандарты

03.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин провёл с работниками сферы образования совещание, посвященное подведению итогов закончившегося учебного года и рассмотрению вопросов синхронизации образовательной системы ДНР с системой образования Российской Федерации.

Совещание проходило на территории донецкого лицея №37, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом заседания Денис Пушилин ознакомился с историей, традициями и достижениями учебного заведения. Во время экскурсии в лицее проходили занятия отрядов – школьники играли в шахматы и мини-футбол, учили правила поведения на дороге, занимались музыкой и пением.

После чего глава ДНР открыл совещание заявлением о важности правильной постановки задач и безотлагательного их решения.

«Уже сегодня необходимо понимать, какие задачи и как должна решить система образования в будущем учебном году. К традиционным августовским встречам работников образования должны быть готовы конкретные решения», – подчеркнул он.

В ходе заседания министр образования и науки Михаил Кушаков рассказал, что в 2020-21 учебном году были в школы внедрены государственные образовательные стандарты и программы, соответствующие Федеральным государственным образовательным стандартам общего образования Российской Федерации.

«С сентября 2020 года по май 2021 года обучено 6 тысяч педагогов, которые повысили свою квалификацию в организациях дополнительного образования Республики, около тысячи учителей получили дополнительное профессиональное образования в учреждениях Российской Федерации», – пояснил министр.

В свою очередь, и.о. ректора ГОУДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования» Лариса Деминская сообщила, что в 2020-21 учебном году в ДНР был осуществлен полный переход на обучение по российским образовательным стандартам общего образования.

По окончании заседания Денис Пушилин, выслушав о возникших проблемах и предлагаемых способах их решения, дал ряд указаний и поручил правительству ДНР до 1 июля 2021 года утвердить внесенные изменения в действующие государственные образовательные стандарты.

Это позволит завершить переход на государственные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие Федеральным государственным образовательным стандартам общего образования РФ.

«Государство всегда будет уделять пристальное внимание воспитанию подрастающего поколения – это работа огромной важности, от которой зависит наше будущее. И от того, как мы воспитаем нашу молодежь, сколь образованной мы ее сделаем, будет завесить будущее нашей Республики и будущее нашей Большой страны. Работаем!» – резюмировал Пушилин.