Школы по-прежнему не защищены, ничего не меняется – эксперт по безопасности

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Прошедшие 6 лет с момента трагедии в Керченском политехническом колледже, где от рук одного из студентов погиб 21 человек, показали, что глобальных изменений в охране учреждений образования не произошло. Недавний случай в школе Челябинска, где ученик с молотком напал на школьников и педагогов, тому подтверждение.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня приглашали консультировать и преподавателей, и сотрудников администраций городов и районов именно по вопросам антитеррористической безопасности в школах, и я прекрасно знаю ситуацию по Крыму. Думаю, что ее можно экстраполировать на всю страну, и то, что я вижу, меня не удовлетворяют от слова совсем. Получается, что страна говорит: образовательные учреждения должны принимать меры безопасности. Это расписано в соответствующей нормативной базе, обследования, паспорта и так далее. Но страна не создаёт условия, чтобы все эти требования реализовать – нет материальной базы. Потому что даже элементарное оборудование по 3 категории пожарной охраны стоит денег, и не малых. А как у нас все устроено через 23 фирмы-прокладки – всё стоит огромных денег. У администраций, которые содержат учебное заведение, таких денег нет, а у школ они даже не предусмотрены в бюджете. И это мы говорим только о пожарной сигнализации», – подчеркнул эксперт.

По его словам, без финансирования школы привлекают охранников с низкой категорией, и за 25 тысяч рублей они не будут рисковать своей жизнью.

«Я сторонник того, чтобы охрану образовательных учреждений несли профессиональные сотрудники специальных служб – Росгвардии или МВД. Недавно президент подписал указ о количественном увеличении армии, то же самое нужно сделать и в отношении правоохранителей. Государственные или общественные организации должны охраняться профессионалами на государственном уровне», – заключил Кашканов.