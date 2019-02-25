Шкурный интерес Авакова привёл к парадоксальному результату

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо того, чтобы примкнуть к лагерю одного из кандидатов в президенты Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков решил играть роль «верховного арбитра», рассчитывая, что все политики придут к нему «на поклон».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков хочет стать самостоятельным игроком, чтобы к нему на поклон ходили и Порошенко, и Тимошенко, и Зеленский, и оба Шевченко, Вилкул, Мураев, Бойко, и прочие. А он будет верховным арбитром, по крайней мере, в этом избирательном цикле», – отметил он.

Эксперт обратил внимание на парадоксальность сложившийся ситуации: корыстные интересы Арсена Авакова сегодня играют в пользу честного проведения выборов.

«Как это не парадоксально, это совпадает с интересами украинского народа. Я никогда не думал, что Аваков будет действовать в интересах украинского общества, но получается удивительная ситуация: человек, который всегда руководствовался какими-то шкурными, конъюнктурными моментами, который умел вовремя пропетлять, вдруг занял такую ответственную патриотическую позицию», – резюмировал эксперт.