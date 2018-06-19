19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Шла в колонне извращенцев» – в Раде скандал вокруг посла США

Украинская власть при пособничестве посла США Мари Йованович разрушает «традиционные украинские ценности».

Об этом на пленарном заседании Верховной Рады заявил народный депутат Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мирную акцию протеста против этого марша извращенцев разогнали силовыми методами. Разогнали христиан-православных, христиан-католиков, греко-католиков, протестантов. Разгоняли всех, кто выступает за сохранение украинских традиционных культурных ценностей и украинской семьи. Почему это произошло? Потому что украинская власть находится под внешним управлением и в колонне извращенцев шла посол Соединённых Штатов Мари Йованович”, – сказал депутат.

По его словам, Йованович делает всё, чтобы рассорить украинский и американский народы.

“Она организовала вмешательство в выборы президента США Дональда Трампа, направив туда Ситника и группу народных депутатов. Она пропагандирует извращения против 95% украинского населения. Требуем обратиться в администрацию президента США по поводу отзыва…», – добавил Мосийчук, после чего ему отключили микрофон.