Шляхом Украины: Белоруссия будет блокировать российские СМИ

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия будет отказываться от российских информационных платформ для республиканских СМИ.

Об этом было заявлено сегодня на совещании президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителями государственных СМИ.

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Принятые решения пересказал у себя в фейсбуке белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часть российских стала централизованно, фактически сношать белорусскую модель развития и руководство. Думаю, что в ближайшее время может быть принято решение о блокировке части из них. В рунете просто дискредитируют белорусскую внешнюю политику, издеваются над белорусским руководством и моделью развития. При этом делают это все по темникам, которые отслеживаются и фиксируются. Фактически деятельность немалой части рунета признана руководством деструктивной в отношении Беларуси», – написал Петровский.

По его мнению, это означает «окончательную суверенизацию телевизора». Пускать в республиканские сети иностранные СМИ будут на условиях встречных действий этих стран по отношению к белорусским СМИ.

Ранее Александр Лукашенко заявлял о намерении организовать трансляцию в Белоруссии украинских телеканалов.