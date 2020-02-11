Шляхом Украины: Белоруссия начала отбирать нефть из трубопровода «Дружба»

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Беларусь ведет забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть. Она находится в «трубах», не задействованных в транзите российского сырья в Европу», – цитирует представителя концерна оппозиционное информагентство TUT.BY.

Российская «Транснефть» проинформирована о действиях белорусской стороны. Там заявляют, что откачка технологической нефти повлияет на пропускную способность труб, ведущих только на белорусские заводы.

В начале года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке отказались от покупки нефти у российских поставщиков, которые поставляли ее по цене, составляющей 83% от мировой. Белорусская сторона требовала отменить премию поставщика: 10 долларов на тонну.

После этого были предприняты безуспешные попытки найти альтернативных поставщиков. Единственным результатом этой активности стала поставка 80 тыс тонн нефти из Норвегии по цене на 130 долларов дороже российской. Этого объема хватило на 3 дня загрузки одного белорусского завода.

После переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что теперь нефть будет поставляться по мировым ценам. Однако эксперты сомневаются в правдивости этого заявления и ждут первых сделок.