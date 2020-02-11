11.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Шляхом Украины: Белоруссия начала отбирать нефть из трубопровода «Дружба»


Беларусь ведет забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть. Она находится в «трубах», не задействованных в транзите российского сырья в Европу», – цитирует представителя концерна оппозиционное информагентство TUT.BY.

Российская «Транснефть» проинформирована о действиях белорусской стороны. Там заявляют, что откачка технологической нефти повлияет на пропускную способность труб, ведущих только на белорусские заводы.

В начале года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке отказались от покупки нефти у российских поставщиков, которые поставляли ее по цене, составляющей 83% от мировой. Белорусская сторона требовала отменить премию поставщика: 10 долларов на тонну.

После этого были предприняты безуспешные попытки найти альтернативных поставщиков. Единственным результатом этой активности стала поставка 80 тыс тонн нефти из Норвегии по цене на 130 долларов дороже российской. Этого объема хватило на 3 дня загрузки одного белорусского завода.

После переговоров президентов РФ и Белоруссии в Сочи белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что теперь нефть будет поставляться по мировым ценам. Однако эксперты сомневаются в правдивости этого заявления и ждут первых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть