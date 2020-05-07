Шляхом Украины: Белоруссия высылает российских журналистов

07.05.2020, Москва, Елена Острякова

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала».

Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предупреждение: готовы и на более жесткие меры, как были готовы изначально вместе бороться с вирусом, вместе развивать экономику, вместе отмечать великие и сакральные для нас юбилеи. Было бы встречное желание», – говорится в репортаже.

В белорусском МИДе не назвали причину лишения аккредитации, зато белорусское телевидение посвятило этой теме сюжет с хронометражем более 18 минут.

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«Пока мы приводим реальные цифры и факты, ряд российских СМИ продолжают информационную атаку на Беларусь, используя при этом самые грязные методы вне журналистской этики и порядочности как таковой. Если три недели назад главными провокаторами медиа-наката выступали интернет-помойки: анонимные телеграм-каналы и блогеры с мусорной репутацией, то сегодня в лидеры по числу вранья вышел общефедеральный «Первый канал». Такого раньше себе не позволял никто. Свою новую репутацию канал будет отмывать долго», – сказала ведущая выпуска.

Белорусские телевизионщики начали с обстоятельного рассказа о плачевном состоянии российской медицины и провалами союзника в борьбе с коронавирусом. После этого был детально разобран репортаж «Первого канала», в котором коллеги из Минска обнаружили 7 фейков. В частности, врачи города Столбцы, где начинался российский репортаж, пожаловались, что съемочная группа не захотела с ними общаться и скрывала факт съемок.

«Это дно, товарищи пропагандисты с «Первого канала», – сказала ведущая.

На «Первом канале» отреагировали на действия Белоруссии.

«Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», – сказал представитель канала.

За несколько часов до того, как было официально объявлено о лишении аккредитации, ситуацию прокомментировал посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Любой журналист, любая редакция того или иного СМИ – в соответствии с действующим законодательством как России, так и Беларуси – сама определяет тот набор материалов, который представляет аудитории. Убежден, что читатель, зритель или слушатель имеют достаточный опыт, могут самостоятельно сделать для себя выводы, исходя из медийного материала.

Полагаю, если есть вопросы к подаче в том или ином материале фактов, которые представлены журналистами, то эта тема должна обсуждаться в рамках профессиональных союзов, объединяющих представителей медийного мира, в компетенции которых находится формирование деловой этики журналистов», – сказал Мезенцев в интервью государственному информагентству БелТА.