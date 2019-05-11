Шляхом Украины: Белорусские свидомые начали кидаться на персонал магазинов за незнание мовы

11.05.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.

Об этом Пушкин написал на своей странице в «Фейсбуке».

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Инициатор скандала Алесь Пушкин

По его версии, Павел Чирков накинулся на него с оскорблениями после вопроса на белорусском языке, где найти растворимый кофе.

Нелогичным в рассказе выглядит то, что после этого продавец Чирков скрывался от «патриота» в подсобке, а Пушкин его там преследовал.

В итоге национально-сознательного художника кое-как успокоили и вывели в зал. Но он там опять разыскал Чикркова и стал приставить к нему на мове. В перебранку вмешались охранники магазина, которые поддержали коллегу.

«Я был очень огорчен такими печальными действиями моего белорусского Евроопта. В моей стране Беларуси на 75-й год после замены в 1944 году немецкой оккупации на российскую меня не уважают, обижали и чуть не поколотили за мой белорусский язык, который является государственным языком титульной нации и нашей святыней», – написал Пушкин.

Выйдя из магазина, он сразу же направился в милицию и потребовал, чтобы обидевших его сотрудников магазина заставили пойти на молебен «в наш бобруйский храм фсбешной-кгбешной Русской Православной Церкви».

«Тогда конфликт будет улажен и я не буду обращаться в прокуратуру, СМИ, будоражить этим фактом общественность, проводить пикеты около крупского Евроопта, чтобы его белорусифицировать, наконец, расширять резонанс в нашем обществе вокруг этой очень актуальной и горячей политической темы», – написал Пушкин.

На следующий день он не обнаружил работников «Евроопта» в церкви и начал осуществлять свои угрозы.