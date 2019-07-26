Шляхом Украины: Белорусские законы сделают непонятней

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

«Кодекс о браке и семье» станет первым законодательным актов, который будет переведен с русского на белорусский язык в рамках поручения Александра Лукашенко.

Соответствующее решение принято на заседании экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также в текущем году рассматривается возможность перевода Избирательного кодекса и Гражданского права. Полученные переводы текстов кодексов, после одобрения экспертным советом, будут размещаться на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

В состав экспертного совета, который был создан по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, вошли представители Национальной академии наук, Национального собрания, правительства, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных.

Согласно статистике, 85% белорусских школьников выбирают обучение на русском, процент выбирающих белорусский язык снижается.