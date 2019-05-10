Шляхом Украины: В Белоруссии появилась лазейка для героизации местного аналога УПА

10.05.2019, Москва, Елена Острякова

Боевики антисоветского подполья могут получить в Белоруссии статус участников Великой Отечественной войны. Об этом у себя на youtube-канале заявил оппозиционный белорусский политолог Игорь Тышкевич, проживающий в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Белоруссии был принят закон, которым определяется, что ветеранами Великой Отечественной войны признаются люди, которые действовали либо в партизанских отрядах, либо в действующей армии. Перечень установило министерство обороны, которое не указало, в какой действующей армии. Это было сознательно, потому что белорусы воевали во многих действующих армиях», – сказал Тышкевич.

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Сам он отнес к ветеранам и ту незначительную, по его собственному признанию, часть белорусов, которые оказали сопротивление Советской армии, вошедшей в западную Белоруссию в 1939 году, и «антисоветскую партизанку», действовавшую на территории страны до, во время и после немецкой оккупации.

«Теоретически статус ветерана Великой Отечественной войны и льготы могут получить как ветераны, которые воевали РККА, так и ветераны, которые воевали в составе Армии Крайовой, как, кстати, и участники антисоветского подполья, которые были осуждены советским судом, но потом реабилитированы. Процесс реабилитации продолжается, даже несмотря на приход Лукашенко. В современной восприятии истории в Беларуси советский нарратив — всего лишь составная часть», – сказал Тышкевич.

Напомним, что наиболее известным антисоветским формированием был отряд боевиков «Лешие» под командой Якуба Харевского. В период с конца 1918 по 1941 год от рук участников белорусского антисоветского движения погибли от 130 до 250 сотрудников органов государственной безопасности и партийных активистов.

Спецслужбы Третьего рейха планировали создать и оставить в тылу наступающих советских войск целый «диверсионный фронт» от Балтики до Чёрного моря. Был разработан секретный план под кодовым наименованием «Любимая Кошка». После окончания войны на территории Белоруссии действовала коллаборационистская антисоветская белорусская боевая организация «Черный кот», членов которой подготовили немцы за период оккупации. Направлением деятельности «Чёрного Кота» были диверсии на железнодорожных путях. Большая часть боевиков вскоре бежала на Запад через Польшу.