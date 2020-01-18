Шляхом Украины: Вандалы осквернили памятник Пушкину в Минске

18.01.2020, Москва, Елена Острякова

Вандалы испачкали красной краской руки скульптуру великого русского поэта Александра Пушкина, установленную в центре Минска.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О ЧП правоохранителям сообщили прохожие. Поскольку вандалы не оставили никаких надписей, происшествие трактуется как хулиганство без политического подтекста.

Как рассказал заместитель директора УП «Ремавтодор Центрального района г. Минска» Александр Поленков, несколько месяцев назад правонарушители уже раскрашивали голову монументу. Тогда проблему удалось устранить за два–три дня.

«Здесь важно правильно принять решение, как удалять краску, чтобы не навредить памятнику. В некоторых случаях, если смывать ее растворителем, можно нанести еще больший вред», – сказал Поленков.

Посольство РФ в Минске выразило «сожаление и недоумение» по поводу инцидента.

Ранее установку бюста Пушкина на территории университета в Бресте пришлось согласовывать на уровне президентов. На другом памятнике Пушкину – на территории библиотечного колледжа в Могилеве белорусские власти закрасили строки стихотворения «Клеветникам России», в котором поэт осуждает участников польских антироссийских восстаний.