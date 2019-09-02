Шлюха ловится на ухо: У Зеленского агитируют сдать Украину с потрохами США

02.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Анонсированный проект поставок американского сжиженного газа из Польши заставит США в перспективе сохранять поддержку самостийности Украины.

Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Юрий Романенко, обслуживающий штаб Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие большие проекты – лучшая форма защиты интересов Украины, поскольку экономический интерес всегда вносит фундаментальные мотивы в отношении и Польши, и США к нам. Чем больше будет таких проектов, тем сильнее будет мотивация защищать нас со стороны Варшавы и Вашингтона», – уверяет Романенко.

Он призывает не бояться и получения контроля США над недрами Украины.

«Это будет прекрасно, если мы впустим американцев в свои недра, потому что мы тогда, наконец-то, начнем их использовать с пользой для себя. Потому что мы за 28 лет не смогли закрыть свой энергобаланс, имея все необходимые ресурсы (газ, нефть, уголь, уран, возобновляемые источники энергии), и каждые десять лет тратим десятки миллиардов долларов на их импорт», – объясняет Романенко.

Ранее Зеленский пообещал руководству МВФ провести масштабную приватизацию остатков государственной собственности, а также легализовать продажу украинских черноземов транснациональным компаниям.