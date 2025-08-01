Шмыгаль боится нагадить сам себе на голову – генерал ВСУ о бездействии Минобороны

Вадим Москаленко.  
01.08.2025 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бомбить российский ВПК гораздо проще, потому что, в отличие от украинского, там все предприятия работают.

Это на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бомбить российский ВПК гораздо проще, потому что, в отличие от украинского, там все предприятия...

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«Ситуация по фронту реально очень сложная. И сложная, прежде всего, потому что нечем и некому воевать. И рассказы… а что вы хотите услышать от министра обороны? Что всё плохо, всё провалено, потому что предыдущий министр всё хреново делал, а предыдущий премьер-министр не выполнял свои служебные обязательства? Как же ты сам себе на голову наср..шь? Это же невозможно», – возмущался Кривонос.

Он также раскритиковал оборонную стратегию Украины.

«Глухая оборона – это путь в никуда. И технологическое преимущество пока что на стороне РФ. Однако не будем рассматривать ситуацию рать на рать, войско на войско, всё-таки экономика и прочая уязвимость – вот, что главное!

С учётом, что наша экономика в государственном понимании отсутствующая, у нас есть определённые кластеры предприятий, которые работают на победу, а другие надеются или вообще ничего не имеют. Что касается России, там проще, и проще для нас, потому что чётко отслеживает где, что, кто и сколько делает. Задание – системно это уничтожать», – воинствовал укро-генерал.

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