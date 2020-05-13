Шмыгаль опозорился с ответом про 500 тысяч рабочих мест

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не знает, как отчитываться за своё обещание о создании 500 тысяч новых рабочих мест.

Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания Верховной рады во время часа вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С требованием отчитаться к нему обратился внефракционный депутат Антон Поляков.

«Уважаемый премьер-министр, пожалуйста, дайте нам ответ, когда вы создадите обещанные 500 тысяч рабочих мест… это первый вопрос.

И второй вопрос – ваша позиция относительно отмены антифоповских законопроектов, а именно, принятия Верховной радой законопроектов № 2644 и 2645», – спросил нардеп.

Однако премьер-министр не нашёлся с ответом – он развернулся и спросил у спикера парламента: «Я не знаю, что ответить». Так и не получив никаких указаний, Денис Шмыгаль попросил переформулировать вопрос, однако Поляков больше не брал слова.