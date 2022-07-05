Шмыгаль: платить за восстановление Украины должна Россия, у Киева уже и счет готов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

План восстановления Украины уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов. Заплатить эти деньги должна будет Россия в качестве репараций за свою «агрессию».

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лугано.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Кто должен заплатить за План Восстановления, который сейчас оценивается в 750 млрд долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов», – заявил украинский премьер-министр.

По его словам, российские власти «развязали эту кровавую войну, они повлекли эти масштабные разрушения и они должны понести за это ответственность».

«Замороженные активы по разным оценкам составляют от 300 до 500 млрд долларов. Часть стран уже начали процессы не только заморозки, но и конфискации этих активов», – считает Шмыгаль

Он также пожаловался, что прямой инфраструктурный ущерб Украине от боевых действий составляет 100 млрд долларов.

«Сегодня прямые инфраструктурные убытки нашему государству составляют 100 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 1200 образовательных учреждений, более 200 больниц, 1000 км газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей, и каждый объект мы считаем, под каждый объект будет проект восстановления», – сообщил Шмыгаль.

Вчера в швейцарском Лугано стартовала конференция по восстановлению Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.