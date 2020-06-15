Шмыгаль придумал нулевую декларацию, чтобы содрать последнее с простых украинцев – эксперт

15.06.2020, Киев, Игорь Петров

Нулевое декларирование будет введено на Украине, чтобы потом заставить всех платить налог с «нелегальных доходов».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что на Украине уже в этом году могут ввести нулевое или однократное декларирование доходов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Нулевое декларирование раскрывает все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности.

В такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов. Декларант должен указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки — 9%.

«Нулевая декларация предполагает всеобщее декларирование доходов. То есть, все граждане Украины будут обязаны в соответствие с этой инициативой, подавать декларацию о доходах. Первая декларация, так называемая нулевая – должны легализоваться все нелегальные доходы, полученные до этого.

Но тут вопрос в том, что по заявлению Шмыгаля становится ясно, что и эти нулевые, самые первые декларации, будут проверять. И если, допустим, ваш доход не соответствует той стоимости, которую вы приобрели за последний период, то со всех средств, потраченных на эту собственность, вы будете платить налог 9%.

То есть это, на самом деле, драконовская инициатива – у нас львиная доля граждан получает зарплаты частично легально, частично – нелегально, в конвертах. Многие, кто работает в госструктурах – больницы, школы, ВУЗы, – подрабатывают на стороне. Им не хватает мизерной официальной зарплаты, они вынуждены подрабатывать», – заключил Даниил Богатырев.