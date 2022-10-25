Шмыгаль приехал к Шольцу и «тётке Урсуле» выпрашивать деньги и оружие для Украины

25.10.2022  14:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Германия, Дзен, Колониальная демократия, Украина
Новости Украины

Ущерб экономике Украины оценивается в 100 млрд евро, и страна нуждается в восстановлении.

Об этом сегодня на конференции доноров международной помощи Украине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ущерб экономике Украины оценивается в 100 млрд евро, и страна нуждается в восстановлении. Об...

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«Речь идет про «план Маршалла» для Украины, как мы вместе с госпожой фон дер Ляйен сформулировали. Я согласен с тобой, дорогая Урсула, что эта конференция является сильным сигналом нашей поддержки Украины. Наша общая цель – поддержать наших украинских друзей на пути к мирному и демократичному будущему в благоденствии», – сказал Шольц.

По его словам, планирование восстановления Украины уже началось, сейчас идет сбор рекомендаций специалистов. При этом Шольц признал, что международные финансовые институты не справятся с заданием, необходима помощь частного сектора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала замахиваться на глобальный «план Маршалла», а сосредоточилась на выплате зарплат в ВСУ.

«Украина нуждается в регулярной финансовой помощи, чтобы финансировать базовые потребности. Чтоб она могла заплатить зарплату солдатам, врачам, полицейским и могла выплачивать пенсии. Но это самый минимум. Необходимо, чтобы ЕС сделал справедливый взнос. Я знаю, дорогой Денис, для вас важно, чтобы с начала января был возможен постоянный, регулярный и предвиденный финансовый взнос, на который может рассчитывать Украина, чтобы потребности для повседневной жизни были обеспечены», – сказала фон дер Ляйен.

Она пообещала предоставить Украине школьные автобусы и построить временное жилье  для внутренних беженцев.

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сосредоточился не на экономических проблемах, а на поставках вооружений.

«Хочу поблагодарить Германию, что в военном секторе она является вторым по объему донором. Я сказал немецкому канцлеру, что немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя. Оно защищает наши жизни и инфраструктуру и прекрасно работает. 9 из 10 ракет система «Ирис» смогла обезвредить. Мы пользуемся также танками «Гепард», – сказал Шмыгаль.

Даже финансовую поддержку своей стране он предлагает организовать на базе военной группы «Рамштайн». Что касается экономики, то Шмыгаль призвал бывших украинских бизнесменов (в Херсонской и Запорожской областях) не платить деньги «в кровавый бюджет страны-агрессора».

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