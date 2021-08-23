23.08.2021 12:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Потеря для Украины Крыма исчисляется сотней миллиардов долларов.

Об этом, выступая в Киеве на форуме «Крымская платформа» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шмыгаля, поэтому одна из главных задач для Украины – заставить Россию выплатить компенсацию.

«Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные потери на сегодня оцениваются экспертами в размере больше ста миллиардов долларов. Это потерянные ресурсы, активы государства, потерянная промышленность, а главное, это негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора. Потому одно из приоритетных заданий – это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия», – заявил Шмыгаль.

А выступивший на форуме спикер Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал водрузить желто-голубой стяг над Донецком и Симферополем, но, конечно, при помощи «международных партнеров».

«Мне бы очень хотелось, чтобы сине-желтый флаг всегда развевался над всеми мирными городами Украины. Начиная от Львова, заканчивая Донецком, начиная от Чернигова, заканчивая украинским Севастополем. И так будет, но для того, чтобы это событие произошло как можно быстрее, нам совместно, с вашей помощью нужно будет много работать, координируя усилия, объединяя задачи, производят совместные стратегии, которые превращались в дальнейшем в действия», – сказал спикер ВР.