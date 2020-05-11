«Шмыгаль-Шикльгрубер» нарвётся как Троцкий и сляжет как Ленин – экономист

11.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его кабинет совершенно не позаботились о плане прохождения страной периода мирового коллапса, связанного с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Шмыгаль и те, кто его окружают, не в состоянии дать вменяемый план действий. Причём этот план должен быть рассчитан по дням, как Украина будет проходить эту ситуацию мирового социально-экономического, а, следовательно, геополитического и геоэкономического коллапса, который происходит в мире.

То есть, где теперь наши стратегические союзники, с кем нам надо, прежде всего, работать, как создать модели коммуникаций, чтобы люди могли двигаться, с какими странами мы можем создать эти модели, что надо делать внутри страны, как поддержать развитие малого и среднего бизнеса, как создать приращение добавленной стоимости, как сделать людей самодостаточными, а не всякую чушь нести, что он создаст 500 тысяч каких-то рабочих мест.

Каких рабочих мест?! Те, что будут маски шить или дезинфицировать помещения? Так это добавочной стоимости не создаёт. Или в Нацгваридию кого-то наберут к Авакову?» – недоумевает Соскин.

«Он сказал, ещё на строительство дорог будет много рабочих мест», – подсказал ведущая.

«Чтобы строить дороги, надо деньги иметь. Или он думает, что он как Гитлер будет, Шикльгрубер? Шмыгаль-Шикльгрубер. И у того, и у другого фамилия на «ш» начинается, у того начиналась, правда, он Гитлером стал, кличка у него была, может он ещё Троцким станет? Или Лениным попытается – так тут уже мумия лежит в Москве на Красной Площади», – понесло эксперта.

«Поэтому я считаю, чтобы дороги строить, надо понимать, куда дороги строить, надо понимать, где материалы брать, где брать деньги, чтобы оплачивать рабочим», – добавил он опомнившись.

«Он ответил на этот вопрос, он сказал, что часть денег пойдут от выигранного у «Газпрома» в суде дела», – заявила журналист.

«Он пусть отдаст, надо ещё миллиард, сто только МВФу отдать. У него же денег нету в доходной части бюджета. У него же нечем пенсии уже платить, там же дырка большая. Надо помнить, что он же увеличил только дефицит госбюджета до 300 миллиардов гривен, это порядка 10 миллиардов евро.

То есть, май идёт, а в июне у него уже будет дырка 5 миллиардов евро. Плюс, он должен ещё обслуживать государственный долг и проценты по нему.

Поэтому он мечтать может, что возьмёт деньги с «Нефтегаза». Там уже ничего не останется скоро, потому что надо же покрывать все выплаты социальные и несущие, которые сейчас Украина несёт в связи с этим так называемым китайским коронавирусом», – ответил Соскин.