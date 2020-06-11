Шмыгаль соревнуется с Гончаруком в рейтинге «козлов отпущения» – эксперт
Провал принятия программы нынешнего правительства Украины подводит итог первым ста дням его работы, демонстрирует его беспомощность и увеличивает шансы того, что при обострении социально-экономической ситуации его отправят в отставку.
Об этом в эфире канала Politeka Online заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это бледный и беспомощный кабмин. Я говорил о нем как о сборной нашего олигархического кооператива, куда были делегированы эмиссары, представляющие финансовые и промышленные группы. Ярким маркером несостоятельности этого кабмина является непринятие программы правительства, которая с треском провалилась.
Очевидно, вот эта «мурзилка», я бы так назвал ту версию программы, которую представили депутатам, не нашла понимания ни на Банковой, ни на Грушевского, в здании Верховной Рады.
Что из этого проистекает? То, что осенью, если мы действительно столкнемся (а эта вероятность очень высока) с очень серьезными последствиями коронакризиса, экономическими проблемами, то, скорее всего, правительство Шмыгаля будет кандидатом номер один в рейтинге козлов отпущения.
Правительство, у которого не принята программа, очень высока вероятность того, что оно может быть отправлено в отставку», – прогнозирует Андрей Золотарев.
Отметим, предыдущий глава правительства Алексей Гончарук продержался в кресле премьера полгода.
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