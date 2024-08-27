Шмыгаль вознамерился заграбастать все $300 млрд замороженных российских активов

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«Партнёры» Украины до конца года за счёт доходов от замороженных активов РФ выделят Киеву грант в 50 млрд. долларов, которые украинские власти планируют потратить, в том числе, на ВСУ.

Об этом на панельной дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Незалежность» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот год мы понимаем, как закрыть гражданский бюджет. На следующий – есть незакрытая потребность в 15 млрд. долларов. Здесь несколько сценариев, в частности, это касается замороженных российских активов. Наша цель получить все 300 млрд. Сейчас первый шаг, мы работаем над тем, чтобы получить 50 млрд от партнёров в качестве первого гранта. Украина должна получить 50 млрд не позже конца этого года. Эти деньги должны быть безусловными для Украины, беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. И мы имеем возможность использовать эти деньги на любые нужды. В первую очередь, это деньги для возмещения потерь людей… но также, в случае необходимости, мы имеем возможность воспользоваться этими деньгами для того, чтобы компенсировать дефицит бюджета, для того, чтобы их использовать для нужд безопасности и обороны. То есть закупить необходимое оборудование или профинансировать другие нужды наших вооружённых сил», – трепался Шмыгаль.

«Эти деньги будут компенсироваться для наших партнёров, в первую очередь, из доходов от замороженных российских активов. Мы понимаем, что порядка от 3 до 4 млрд долларов ежегодно партнёры будут получать в виде доходов, и они будут идти на погашение этого гранта… Это – в первую очередь. Но после этого, когда мы достигнем своей цели и конфискуем все замороженные активы, если это произойдёт быстрее, чем эта сумма будет погашена доходами, тогда мы компенсируем партнёрам из общей суммы этот грант. Остальное останется нам, и мы получим все 300 млрд», – потирал руки украинский премьер.