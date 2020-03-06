Шмыгаль выбрал моральный позор – «водой для Крыма» продолжат распоряжаться нацисты

06.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Зеленский находится под полным идеологическим контролем украинских неонацистов, «партии войны» и западных кураторов. Инцидент с попыткой премьер-министра Украины начать дискуссию о возобновлении подачи в воды в Крым – яркое тому свидетельство.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ.

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«В первый же день своего премьерства новому главе украинского Кабмина Денису Шмыгалю пришлось пройти тест на жизненно необходимый для украинских чиновников навык – политическую изворотливость.

Так, в одном из телевизионных ток-шоу он заявил, что подача воды в Крым – это исключительно вопрос ответственности перед людьми, которые проживают там, и перекрывать водоснабжение недопустимо, поскольку это ведет к гуманитарной катастрофе.

Однако после эфира Шмыгаль в социальных сетях тут же сменил собственную позицию, пояснив, что правительство хотело бы подавать воду крымчанам, но не может этого сделать до возвращения контроля над полуостровом.

Надо полагать, что премьер-министру было прямо указано на недопустимость риторики, идущей вразрез с официальной, и ему не осталось ничего, кроме как оправдываться за собственные слова, выворачивая их наизнанку.

Таким образом, было наглядно продемонстрировано, что политические цели для украинской власти куда важнее гуманизма и общечеловеческих ценностей, благополучия граждан, которых Киев продолжает считать своими.

С другой стороны, не произошло ничего удивительного, поскольку такую политику Украина стабильно претворяет в жизнь на протяжении последних шести лет.

Нежелание праворадикальных боевиков, ставленников олигархов и западных марионеток, пришедших к власти в результате государственного переворота, слушать и слышать сограждан привело к трагедиям в Одессе и Мариуполе, выходу из состава страны Крыма и Республик Донбасса, а также продолжительному военному противостоянию.

Ничем в этом плане не отличается политика, которую реализует Зеленский и команда его «слуг». Несмотря на примиренческую риторику и миролюбивые заявления, Зе продолжает выполнять заказ западных кураторов, который не подразумевает гуманизма и человеколюбия, но только выкачивание средств и ресурсов из нищающего народа и гибнущей страны», – констатировал общественник.