Шмыгаля заклевали в Раде – Зимбабве утирает нос Украине

19.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В то время, как более 70 стран мира, среди которых даже Зимбабве, успешно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции, власти Украины каждый раз заявляют о её переносе.

Об этом об этом говорили депутаты Верховной рады в ходе часа вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много стран, в том числе страны ЕС, столкнулись с новой проблемой смешения сроков поставок вакцин. Уверен, что сдвинутые сроки не повлияют существенно на компанию по вакцинации, и она начнется в ближайшее время. Для этого сделано все необходимое. В частности, законтрактирована партия вакцин, которой будет в достаточном количестве и все желающие смогут вакцинироваться», – заявил в своём докладе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы всё ещё рассчитываем на первые партии в феврале, и Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может без оплаты или по сниженной цене получить вакцины от 8 до 16 миллионов доз – фактически, для 8 миллионов людей. Уже в конце февраля-начале марта на Украину поставят первые партии Pfizer BionTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, озвученная UNICEF. Эти вещи мы обговаривали с ЕС и Еврокомиссией», – сказал Шмыгаль.

Однако далеко не всем в зале данный отчёт показался убедительным.

«Пан премьер, у меня к вам нет вопросов, после того, как уже Зимбабве начало вакцинацию, а вы стоите на этой трибуне и очередной раз рассказываете нам о том, что мы будем получать какую-то вакцину», – сказала депутат «Евросолидарности» Ирина Фриз в ходе часа вопросов правительства.

В свою очередь вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк сказала, что доверия к власти нет и призвала премьера извиниться за проваленную на Украине вакцинацию.

«Я сегодня уже не буду задавать вопрос, когда конкретно начнется вакцинация, поскольку, мне кажется, в этом нет никакого смысла. Какую бы вы дату сейчас не назвали, уже доверия к власти в этом вопросе подорвано. Поскольку уже более 70 стран мира успешно проводят вакцинацию от коронавируса и отчитываются о своих успехах в этом вопросе.

У меня один в этом плане простой, но в то же время сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, премьер-министр Украины, готовы ли вы с самой высокой трибуны, трибуны Верховной рады Украины сейчас принести извинения за провал процесса вакцинации от коронавируса на Украине?» – спросила Кондратюк.

«Вакцинация на Украине начнется в ближайшее дни в соответствии с национальным планом вакцинации, и все желающие будут провакцинированы. Ключевой вопрос, что эти вакцины будут безопасными, будут поставлены, и на сегодняшний день вся инфраструктура подготовлена. Думаю, в ближайшее время вакцинация будет начата. Уверен в этом», – испуганно отвечал Шмыгаль под возмущённые выкрики депутатов.