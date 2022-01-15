Шнуров в новой песне призвал Беглова к ответу за «мусорное биеннале»

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Известный музыкант, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял работу Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым. Речь идет о некачественной уборке снега и мусора в Петербурге.

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Клип снимали в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Музыкант спел на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В тексте Шнуров сетует на то, что город стал настолько грязным, что невозможно ни пройти, ни проехать.

«Надо ж так загадить город Не пройти чтоб ни ***», — говорится в тексте песни.

Шнуров критикует и реакцию чиновников на происходящее.

«Я к телефону, недовольный, «— Барышня, дай-ка мне Смольный На том конце реки длинные звучат гудки Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив В Петербурге – биеннале, инсталляция помоев», — спел Шнуров.

Новый клип музыканта стал реакцией на работу администрации Петербурга. Горожане уже несколько месяцев подряд жалуются не только на неубранный мусор, но и на горы снега, которые не вывозят с улиц. Кроме того, гололед на тротуарах и сосульки на крышах становятся причиной травматизма петербуржцев.

Однако губернатор Александр Беглов пока отмалчивается, несмотря на происходящий в городе бардак, связанный с работой коммунальных служб.