Шнуров в новой песне призвал Беглова к ответу за «мусорное биеннале»

15.01.2022  20:47 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Романов.  
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Дзен, ЖКХ, Россия, Санкт-Петербург


Известный музыкант, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял работу Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым. Речь идет о некачественной уборке снега и мусора в Петербурге.

Известный музыкант, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял работу Смольного во главе с губернатором...

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Клип снимали в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Музыкант спел на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В тексте Шнуров сетует на то, что город стал настолько грязным, что невозможно ни пройти, ни проехать.

 «Надо ж так загадить город

Не пройти чтоб ни ***», — говорится в тексте песни.

Шнуров критикует и реакцию чиновников на происходящее.

«Я к телефону, недовольный, «— Барышня, дай-ка мне Смольный

На том конце реки длинные звучат гудки

Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив

В Петербурге – биеннале, инсталляция помоев», — спел Шнуров.

Новый клип музыканта стал реакцией на работу администрации Петербурга. Горожане уже несколько месяцев подряд жалуются не только на неубранный мусор, но и на горы снега, которые не вывозят с улиц. Кроме того, гололед на тротуарах и сосульки на крышах становятся причиной травматизма петербуржцев.



Однако губернатор Александр Беглов пока отмалчивается, несмотря на происходящий в городе бардак, связанный с работой коммунальных служб.

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