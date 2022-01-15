Шнуров в новой песне призвал Беглова к ответу за «мусорное биеннале»
Известный музыкант, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял работу Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым. Речь идет о некачественной уборке снега и мусора в Петербурге.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Клип снимали в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Музыкант спел на фоне заваленной отходами мусорной площадки. В тексте Шнуров сетует на то, что город стал настолько грязным, что невозможно ни пройти, ни проехать.
«Надо ж так загадить город
Не пройти чтоб ни ***», — говорится в тексте песни.
Шнуров критикует и реакцию чиновников на происходящее.
«Я к телефону, недовольный, «— Барышня, дай-ка мне Смольный
На том конце реки длинные звучат гудки
Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив
В Петербурге – биеннале, инсталляция помоев», — спел Шнуров.
Новый клип музыканта стал реакцией на работу администрации Петербурга. Горожане уже несколько месяцев подряд жалуются не только на неубранный мусор, но и на горы снега, которые не вывозят с улиц. Кроме того, гололед на тротуарах и сосульки на крышах становятся причиной травматизма петербуржцев.
Однако губернатор Александр Беглов пока отмалчивается, несмотря на происходящий в городе бардак, связанный с работой коммунальных служб.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.