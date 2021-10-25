«Шо, опять» – в Белоруссии объявлена забастовка

25.10.2021 15:12 (Мск), Москва, Елена Острякова

Оппозиционная организация «Белорусское объединение рабочих» объявило о начале всеобщей забастовки в стране с 1 ноября.

Объявление тиражируется через иностранные СМИ и соцсети беглых оппозиционных блогеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса… Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!.. Режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают луканомику, еще не вступив в полную силу! 1 ноября начнется новая история нашей страны!», – говорится в заявлении.

Пока инициативу не прокомментировала ни лидеры политэмиграции, ни спикеры, близкие к белорусской власти. Только провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал ироничную реплику.

«Рабочие» напоминают, что они выдвинули свои требования к президенту Белоруссии Александру Лукашенко еще 30 августа, но он и не выполнил. «Шо, опять??? Экстремисты объявляют уже третью забастовку за год – конечно же, самую-самую переможную. И это при том, что все предыдущие были “бессрочные и до самой перемоги”. Экстремисты, вы точно понимаете смысли слова “перемога”?», – пишут «Желтые сливы».

«Не будет и забастовки. Бастовать могут только те, кто всю жизнь не работал, назвав себя общественным активистом. Тут да! Тот кто и зовет к этому. В этот день он может вместо сидения дома на унитазе с ноутбуком или планшетом, где идет борьба, выйти и прогуляться по польским улицам, главное, чтобы не попасть под локдаун, а то доблестные полицейские не будут церемониться», – написал председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич..

В октябре прошлого года самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская объявляла ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Мол, если он не уйдет в отставку в назначенный день, в стране разразится забастовка. Лукашенко проигнорировал ультиматум, а забастовки не случилось.

Согласно результатам соцопроса, проведенного Chatham House – британским Королевским институтом международных отношений – оппозицию поддерживает только 36% белорусов. Исследование проводилось исключительно в крупных городах, поэтому реальные цифры поддержки еще меньше, поскольку в селах поддержка Лукашенко выше.