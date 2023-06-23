«Шоб було» – эксперт объяснил, зачем Украине американские истребители

Анатолий Лапин .  
23.06.2023 18:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 355
 
Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американские истребители F-16 нужны Украине лишь как демонстрация того, что Запад продолжает оказывать ей помощь. В практическом смысле они не помогут изменить ситуацию на линии фронта, угрозу представляет лишь возможная воздушная операция НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские истребители F-16 нужны Украине лишь как демонстрация того, что Запад продолжает оказывать ей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что касается F-16, этот самолет уже достаточно старый. Да, он прошел модернизацию, у него новая мощная радиолокационная станция, ракеты с хорошей дальностью стрельбы, но для украинцев F-16 – это символическая игрушка. Что у них есть западный истребитель, как факт. Вот, у них есть западный танк – по этому западному танку долбанули и тут же разнесли – это неважно. Главное – «шоб було».

Для них F-16 – это символ того, что Запад их поддерживает. А что касается боевой эффективности F-16, она тоже небольшая. Наибольшую опасность может представлять, если Запад пойдет на проведение воздушно-наступательной операции над Украиной. Потому что эти 250 самолетов, которые они привлекли для учений, – эта группировка уже позволяет провести воздушную наступательную операцию даже с усилением в полтора-два раза. Во всех других случаях шансов на успех у них никаких нет», – заключил Сивков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть