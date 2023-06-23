«Шоб було» – эксперт объяснил, зачем Украине американские истребители

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Американские истребители F-16 нужны Украине лишь как демонстрация того, что Запад продолжает оказывать ей помощь. В практическом смысле они не помогут изменить ситуацию на линии фронта, угрозу представляет лишь возможная воздушная операция НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается F-16, этот самолет уже достаточно старый. Да, он прошел модернизацию, у него новая мощная радиолокационная станция, ракеты с хорошей дальностью стрельбы, но для украинцев F-16 – это символическая игрушка. Что у них есть западный истребитель, как факт. Вот, у них есть западный танк – по этому западному танку долбанули и тут же разнесли – это неважно. Главное – «шоб було». Для них F-16 – это символ того, что Запад их поддерживает. А что касается боевой эффективности F-16, она тоже небольшая. Наибольшую опасность может представлять, если Запад пойдет на проведение воздушно-наступательной операции над Украиной. Потому что эти 250 самолетов, которые они привлекли для учений, – эта группировка уже позволяет провести воздушную наступательную операцию даже с усилением в полтора-два раза. Во всех других случаях шансов на успех у них никаких нет», – заключил Сивков.